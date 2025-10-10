Укрепление иммунитета: 10 продуктов, которые помогают реже болеть

Наш иммунитет – это главный щит, который защищает нас от вирусов, бактерий и сезонных простуд. Его сила напрямую зависит от того, что мы едим ежедневно.

Правильное сочетание продуктов может не только предотвратить болезни, но и помочь организму быстрее восстанавливаться после стрессов и нагрузок. Врачи назвали eatthis.com десять продуктов, которые стоит добавить в рацион, чтобы поддерживать иммунную систему в лучшей форме.

Как отмечает доктор Роберт Грэм, первое, с чего следует начать, чтобы усилить иммунитет, – это сбалансированное питание, включающее фрукты, овощи, цельные злаки, полезные жиры, белок высокого качества, а также пре- и пробиотики.

Специалисты выделяют десять продуктов, которые стоит добавить в свой рацион, чтобы организм работал в полную силу.

1. Спаржа

Спаржа является естественным пребиотиком – то есть источником особой клетчатки (олигосахаридов), которая питает полезные бактерии кишечника.

"Думайте о пребиотиках как об удобрении для ваших "хороших" кишечных бактерий. Они помогают организму, уменьшая воспалительные процессы и повышая выработку противовоспалительных цитокинов", – советует доктор Грэм.

К другим пребиотическим продуктам относятся фрукты, овощи, бобовые, а также цельнозерновые – в частности пшеница, овес и ячмень.

В то же время врач предостерегает: "Если вводите пребиотики в рацион резко, они могут вызвать вздутие или чрезмерное газообразование".

2. Молоко

Молоко – это отличный источник селена и цинка, двух микроэлементов, необходимых для здоровой иммунной функции.

Доктор Элизабет Змуди объясняет: один стакан обезжиренного молока обеспечивает около 11% суточной нормы селена и 7% цинка.

"Селен улучшает работу иммунных клеток, а дефицит цинка снижает способность организма бороться с инфекциями. В то же время увеличение потребления цинка положительно влияет на иммунную систему", – добавляет она.

3. Грибы шиитаке

Грибы шиитаке относятся к группе лечебных грибов, которые помогают организму бороться с инфекциями.

Доктор Грэм объясняет: "Они влияют на различные компоненты иммунной системы, активизируя работу Т-клеток".

Шиитаке можно обжаривать на оливковом масле, добавлять в супы, пасты, рисовые блюда или салаты.

4. Брокколи

Брокколи – настоящий кладезь антиоксидантов и полифенолов, поддерживающих защитные функции организма.

"В этом овоще содержится сульфорафан-глюкозинолат – соединение, которое помогает бороться с болезнями и усиливает иммунитет", – отмечает доктор Грэм.

Он советует употреблять брокколи в любом виде: сыром или приготовленном на пару, чтобы сохранить максимум пользы.

5. Куриный суп

Несмотря на то, что масштабных клинических исследований влияния куриного супа на простуду не проводилось, ученые подтверждают его пользу.

Доктор Майкл Ф. Ройзен, профессор Медицинского колледжа Лирнера говорит: "Было доказано, что куриный суп способствует быстрому выведению слизи из носовых путей, помогая организму избавиться от вирусов и бактерий. Это предотвращает размножение патогенов и облегчает течение простуды".

Также ученые считают, что противовоспалительный эффект супа объясняется сочетанием полезных компонентов – курицы, бульона и овощей.

6. Имбирь

Имбирь – не только ароматная специя, но и эффективная естественная защита от вирусов.

"Исследования показали, что имбирь может блокировать действие вирусов. Его легко добавить в супы, напитки или смузи, получая пользу и вкус одновременно", – объясняет доктор Ройзен.

7. Чеснок

Чеснок возглавляет список у доктора Ривы Л. Рал. "Чеснок содержит аллицин – серосодержащее соединение, которое, как доказано, укрепляет иммунную систему", – подчеркивает он.

Регулярное употребление чеснока помогает организму эффективнее противостоять бактериальным и вирусным инфекциям.

8. Йогурт

Йогурт с живыми бактериальными культурами – это настоящий источник пробиотиков.

"Пробиотики помогают восстанавливать баланс кишечной микрофлоры и поддерживают организм в борьбе с патогенами", – объясняет доктор Рал.

Она добавляет, что йогурт также содержит витамин D, который является важным элементом для поддержания здорового иммунного ответа.

9. Цитрусовые

Апельсины, лимоны, лаймы и грейпфруты – настоящая сокровищница витамина С.

"Витамин С – один из самых мощных природных стимуляторов иммунной системы. Он способствует выработке лейкоцитов, борющихся с инфекциями", – отмечает доктор Рал.

Включение цитрусовых в ежедневное меню – простой способ поддержать организм в сезон простуд.

10. Цветная капуста

Этот овощ из семейства крестоцветных – еще один мощный союзник иммунитета.

Доктор Сабрина А. Фалькьер, специалист по внутренней медицине и кулинарной терапии, отмечает: "Цветная капуста ценна тем, что содержит антиоксиданты и большое количество витамина С".

Врач советует добавлять ее в соусы, использовать вместо риса или как низкокалорийный гарнир, чтобы вкусно и полезно обогатить рацион клетчаткой.

