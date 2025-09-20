Растительные продукты приходят на помощь: как такая еда влияет на иммунитет и мозг

Современные исследования все чаще доказывают, что наше питание напрямую влияет на здоровье и самочувствие. Особенно это касается растительной пищи, которая может принести неожиданные преимущества для организма.

Последние научные открытия показывают, что правильный выбор продуктов способен не только поддерживать общее состояние, но и помогать бороться с серьезными заболеваниями. Среди таких открытий – потенциальный защитный эффект растительной диеты против рассеянного склероза, объясняет eatthis.com.

Работа, опубликованная в журнале Science Advances, демонстрирует, что изофлавоны – соединения, содержащиеся во многих продуктах растительного происхождения – могут защищать от неврологических заболеваний.

"Наше исследование показывает, что изофлавоны подавляют болезни, подобные рассеянному склерозу, успокаивая иммунную систему", – рассказал ведущий автор исследования Ашутош Мангалам. Он добавляет, что здоровый кишечный микробиом играет ключевую роль в этом процессе, ведь для расщепления и метаболизма изофлавонов нужны определенные бактерии.

Эксперимент с мышами показал, что рацион может значительно влиять на течение рассеянного склероза и проявления его симптомов. Продукты, богатые изофлавонами, потенциально могут положительно влиять на здоровье. Но какие именно продукты содержат наибольшую концентрацию этого полезного соединения?

"Хорошими источниками изофлавонов являются бобовые – соя и нут, орехи – фисташки и арахис, а также ягоды, такие как смородина и изюм", – объясняет Мангалам. Он добавляет, что самыми богатыми на изофлавоны являются соевые бобы.

Несмотря на обнадеживающие результаты исследования, существуют и проверенные способы уменьшить риск заболевания. Энтони Редер, доктор медицинских наук и профессор неврологии Чикагского университета, советует придерживаться средиземноморской диеты, проводить больше времени на солнце и регулярно заниматься умеренными физическими упражнениями, чтобы снизить вероятность развития РС. Хотя известно, что курение и малоподвижный образ жизни ускоряют частоту приступов и прогрессирование болезни, универсального лечения пока не существует.

