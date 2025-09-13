12 продуктов, которые сделают ваш мозг острее и помогут повысить IQ

Наш мозг, как и все тело, нуждается в правильном питании, чтобы работать в полную силу. Некоторые продукты не только поддерживают энергию, но и непосредственно влияют на память, внимание и скорость мышления.

Видео дня

Эксперты отмечают, что ежедневный рацион может либо усиливать, либо, наоборот, ослаблять когнитивные функции. Поэтому стоит знать, какие блюда помогают сохранить острый ум и повысить интеллектуальный потенциал, пишет eatthis.com.

Лосось

"Лосось – это настоящий суперфуд. В нем содержатся DHA и EPA – омега-3 жирные кислоты, которые поддерживают здоровье мозга, сердца и иммунной системы, а также борются с воспалением", – объясняет диетолог Рима Кляйнер.

Доктор Николь Авена добавляет: "Снижение уровня DHA часто связывают с ухудшением памяти. Поэтому регулярное употребление лосося может положительно влиять на когнитивные способности. Кроме того, он богат витаминами группы В, необходимыми для работы мозга".

Ферментированные продукты

"Наш кишечник иногда называют вторым мозгом, ведь микрофлора пищеварительной системы непосредственно влияет на работу нервной системы", – отмечает диетолог Алисия Харпер.

Кимчи, квашеная капуста, мисо или кефир содержат полезные бактерии-пробиотики, которые поддерживают микробиом и тем самым укрепляют мозговую деятельность.

Яркие фрукты и овощи

"Антиоксиданты борются со свободными радикалами и уменьшают воспалительные процессы, в том числе и в мозге. А воспаление связано с риском развития болезни Альцгеймера, Паркинсона и деменции. Поэтому важно добавлять в рацион овощи и фрукты разных цветов, ведь каждый оттенок отвечает за свой набор антиоксидантов", – объясняет диетолог Пэм Фулленвайдер.

Шоколад

"Шоколад не только дарит энергию и эндорфины, но и способствует лучшему запоминанию и сосредоточенности", – говорит диетолог Джейсон Хьюз.

Особенно полезен темный шоколад: благодаря флавоноидам он улучшает кровообращение в мозге, что положительно влияет на память и учебные способности.

Куркума

"Куркума – это специя с давней историей в индийской кухне, которая демонстрирует мощные противовоспалительные свойства. Она может уменьшать боль при артрите, помогать при заболеваниях пищеварительной системы и одновременно влиять на молекулы мозга, которые отвечают за когнитивные функции", – рассказывает Вернон Уильямс, спортивный невролог.

Морепродукты

"Регулярное употребление рыбы и морепродуктов 2-3 раза в неделю укрепляет сердечно-сосудистую систему и поддерживает работу мозга", – отмечает Кляйнер.

Уильямс добавляет: "Омега-3 жирные кислоты обеспечивают прочность клеточных мембран мозга и помогают передавать информацию между клетками. Их лучше всего получать именно из пищи: анчоусы, сардины, тунец, скумбрия или дикий лосось – замечательные источники".

Зеленый чай матча

"В порошковом зеленом чае матча содержится большое количество биоактивных веществ, которые положительно влияют на внимание, память и бдительность", – объясняет диетолог Джейми Мок.

Он советует выбирать органический матча высокого качества для латте или смузи.

Нут

"Эта бобовая культура является настоящим сокровищем для мозга. Нут содержит сложные углеводы – главный источник энергии для мозга, а также магний, который улучшает кровообращение и способствует большей концентрации", – говорит диетолог Натали Риццо.

Продукты с витамином С

"Клубника или апельсиновый сок обеспечивают организм витамином С, который имеет защитный эффект против когнитивного снижения и болезни Альцгеймера", – объясняет диетолог Лорен Манакер.

Листовая зелень

"Шпинат, капуста и другая зелень полны витамина К и фолиевой кислоты. Эти вещества помогают сохранять ясность мышления и замедляют возрастные изменения мозга", – подчеркивает диетолог Меган Берд.

Кофе и чай

"Кофеин активизирует внимание, улучшает память и способность концентрироваться. Поэтому кофе и чай действительно могут сделать вас умнее", – говорит Берд.

Средиземноморская диета

В общем, большинство продуктов для здоровья мозга входят в средиземноморскую диету. Она базируется на овощах, фруктах, бобовых, цельных зернах и оливковом масле, с умеренным количеством рыбы, молочных продуктов и вина.

"Исследования Американской академии неврологии доказывают, что такая диета замедляет возрастную потерю объема мозга и снижает риск когнитивных нарушений", – заключает Уильямс.

Ранее OBOZ.UA писал, чем полезен розмарин для мозга.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.