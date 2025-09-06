Розмарин для мозга: как пряность борется с болезнью Альцгеймера

Мозг человека нуждается в постоянной поддержке, чтобы оставаться острым и сохранять память с возрастом. Новые исследования показывают, что обычное пряное растение, которое легко найти на кухне, может значительно улучшить когнитивные функции.

Видео дня

Ученые обнаружили соединение, которое помогает бороться с болезнью Альцгеймера и предотвращает снижение синапсов в мозге. Эти исследования открывают новые возможности для естественного поддержания памяти и концентрации, пишет express.co.

В статье, опубликованной в рецензируемом журнале "Антиоксиданты", говорится о соединении, содержащемся в розмарине, которое демонстрирует положительное влияние на память у мышей и наличие признаков противодействия когнитивному спаду. Исторически розмарин использовали еще в Древней Греции и Риме: студенты добавляли его в рацион, чтобы улучшить концентрацию во время обучения.

Исследователи Научно-исследовательского института Скриппса в Сан-Диего синтезировали стабильную форму соединения diAcCA, содержащегося в розмарине. Она превращается в карнозиновую кислоту в кишечнике, прежде чем попасть в кровь. В мышиных моделях болезни Альцгеймера применение diAcCA улучшало память и увеличивало синаптическую плотность – количество связей между нейронами в определенных участках мозга. Это особенно важно, ведь снижение синапсов тесно связано с когнитивным спадом, а восстановление этих связей замедляет прогрессирование болезни.

"Борясь с воспалением и оксидативным стрессом с помощью этого соединения diAcCA, мы фактически увеличили количество синапсов в мозге", – объяснил старший автор исследования, доктор медицинских наук и доктор философии Стюарт Липтон.

Исследователи также обнаружили, что препарат удаляет неправильно свернутые белки, такие как фосфорилированный тау-белок и амилоид-β, которые считаются катализаторами развития болезни Альцгеймера и биомаркерами заболевания. Кроме того, diAcCA снижает воспаление мозга и активируется только в поврежденных участках, то есть действие препарата адресное и безопасное для здоровых тканей.

"Мы провели несколько тестов памяти, и все они показали улучшение. Препарат не просто замедлил ухудшение; он практически вернул когнитивные функции к норме", – добавил доктор Липтон.

Розмарин также стимулирует кровообращение, включая мозг, что обеспечивает больший приток кислорода и питательных веществ, и благодаря этому повышается концентрация. Он содержит соединения, такие как 1,8-цинеол, "который помогает предотвратить распад ацетилхолина – химического вещества мозга, необходимого для обучения и памяти", отмечает Дипа Камдар, старший преподаватель фармацевтической практики Кингстонского университета. Это также может поддерживать когнитивные способности в старшем возрасте.

Исследование показало, что у мышей, которым давали diAcCA, не наблюдалось никаких признаков токсичности, что дает надежду на будущие испытания на людях. Профессор Липтон считает, что соединение может дополнять существующие методы лечения болезни Альцгеймера, уменьшая их побочные эффекты, такие как отек мозга или кровотечения.

В случае успеха розмарин потенциально может стать средством лечения других воспалительных заболеваний, включая диабет 2 типа, сердечно-сосудистые болезни и болезнь Паркинсона.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, чем полезен имбирь для здоровья.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.