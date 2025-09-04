Имбирь – секрет плоского живота: корень, который спасает от вздутия

Многие люди мечтают о плоском животе, но вздутие часто становится препятствием на этом пути. Правильный выбор продуктов может не только улучшить пищеварение, но и помочь уменьшить ощущение тяжести.

Диетологи отмечают: среди продуктов есть особый корнеплод, который способен успокоить кишечник и сделать живот более плоским. Его польза подтверждается научными данными и практическими советами специалистов, пишет eatthis.com.

"Овощи – это продукты с низкой калорийностью, но в то же время одни из самых ценных для здоровья! В них содержатся витамины, минералы, антиоксиданты и большое количество клетчатки. Это настоящий кладезь полезных веществ. К тому же они содержат много воды, поэтому помогают не только поддерживать баланс жидкости, но и достигать ежедневных норм потребления воды", – объясняет диетолог Роксана Эхсани.

Благодаря сочетанию клетчатки и влаги, овощи положительно влияют на пищеварительную систему: они облегчают прохождение пищи через кишечник, способствуют регулярности стула и уменьшают запоры. А это, в свою очередь, помогает избегать вздутия, которое делает живот визуально больше.

И среди всех полезных продуктов особое внимание стоит уделить именно имбирю.

"Об имбире часто забывают, но он точно должен быть первым в списке тех, кто стремится иметь плоский живот и меньше чувствовать вздутие", – подчеркивает Эхсани.

Этот корень имеет немало лечебных свойств. Он действует противовоспалительно, уменьшая отечность в области живота, а также содержит ферменты, которые облегчают процесс пищеварения. Благодаря этому после еды меньше возникает ощущение тяжести. "Кроме того, имбирь помогает при тошноте и проблемах с желудком. Его противовоспалительное действие полезно и для уменьшения мышечной боли или симптомов артрита. А еще пищеварительные ферменты имбиря помогают расщеплять белки, поэтому организму легче переваривать мясо или другие продукты с высоким содержанием протеина", – добавляет диетолог.

Если вы хотите сделать свою талию стройнее, стоит чаще добавлять имбирь в свой рацион. Эхсани советует приготовить чашку имбирного чая или добавить свежий тертый корень в блюдо во время жарки. Вариантов использования этого овоща множество.

"Имбирь чрезвычайно универсален! Его можно натереть в суп, использовать как специю для маринада курицы или рыбы. Свежий или сушеный имбирь прекрасно подходит в смузи, смузи-боули или даже в утренней овсянке. Его можно добавлять практически в любые соусы, заправки или маринады", – советует эксперт.

