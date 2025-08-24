Удивительные свойства корицы: что говорят диетологи

Корица известна не только своим приятным ароматом и вкусом, но и многочисленными полезностями для организма. Научные исследования подтверждают, что эта специя может снижать уровень сахара в крови, бороться с воспалением и защищать клетки от повреждений.

Видео дня

Диетологи отмечают, что регулярное употребление корицы способно помочь в профилактике хронических заболеваний и даже способствовать контролю веса. Она может стать простым, но мощным дополнением к ежедневному рациону, пишет eatthis.com.

Корица как природное противовоспалительное средство

"В составе корицы есть полифенолы – мощные антиоксиданты. Антиоксиданты борются с вредными свободными радикалами, которые повреждают клетки, а следовательно, помогают уменьшить воспалительные процессы", – объясняет диетолог Эми Гудсон.

Меньший уровень воспаления в теле связывают не только с лучшим общим самочувствием, но и с профилактикой заболеваний, вызванных избыточным весом.

"Доказано, что корица помогает уменьшить массу тела и жировые отложения в области живота, что является эффективным методом профилактики ожирения. Она также улучшает чувствительность к инсулину, положительно влияет на показатели HbA1c, снижает уровень триглицеридов и может даже нормализовать менструальный цикл. Кроме того, в ней содержится много антиоксидантов, которые защищают клетки от повреждений", – отмечают диетологи Тэмми Лакатос Шеймс и Лисси Лакатос, известные как The Nutrition Twins.

Помощь в профилактике болезней

Диетолог Лиза Янг отмечает: "Полифенолы корицы благодаря своим противовоспалительным свойствам могут снижать вероятность развития хронических заболеваний".

Она подчеркивает, что эта специя особенно полезна людям с диабетом 2 типа: "Корица способствует снижению уровня сахара в крови и улучшает чувствительность клеток к инсулину. Кроме этого, она помогает предотвращать сердечные болезни, ведь снижает уровень холестерина и триглицеридов".

Контроль уровня глюкозы

Еще один полезный эффект корицы связан с контролем сахара после еды.

"Она влияет на определённые пищеварительные ферменты, что замедляет расщепление углеводов в желудочно-кишечном тракте, благодаря чему уровень глюкозы в крови растёт медленнее. Кроме того, корица может имитировать действие инсулина, улучшая усвоение сахара клетками, хотя действует она менее эффективно, чем сам инсулин", – объясняет Гудсон.

Натуральная сладость без вреда

"Корица имеет естественную сладость, но при этом не содержит калорий. Это отличная альтернатива сахару, ведь она не вызывает резких скачков глюкозы и падения энергии, не провоцирует воспаление и не затрудняет процесс похудения", – подчеркивают The Nutrition Twins.

Таким образом, специя может стать "сладкой ловушкой без последствий" для тех, кто стремится снизить калорийность своего рациона.

Сколько корицы нужно ежедневно?

Чтобы получить ощутимый эффект, важно употреблять достаточное количество специи.

"Одной щепотки в кофе может быть мало. Эффективной дозой считается 1-6 граммов корицы в сутки, что примерно равно от половины до двух чайных ложек", – отмечает Гудсон.

Как легко добавить корицу в рацион?

Диетологи советуют использовать корицу как замену сахара во многих блюдах.

The Nutrition Twins рекомендуют:

добавлять ее в овсянку, йогурт или смузи;

посыпать блины, французские тосты или каши;

смешивать с кофе, чаем или горячим шоколадом;

использовать в выпечке, кексах или домашних десертах;

сочетать со свежими фруктами.

Ранее OBOZ.UA писал, как тыквенные семечки влияют на здоровье.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.