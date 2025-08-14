8 неожиданных эффектов от тыквенных семечек, о которых рассказывают диетологи
Большинство людей воспринимают тыкву только как осенний символ или ингредиент для вкусных блюд, но ее семена заслуживают отдельного внимания. Эти маленькие зернышки содержат в себе большую концентрацию витаминов, минералов и полезных жиров.
Диетологи утверждают, что регулярное их употребление может влиять на работу сердца, иммунной системы, качество сна и даже уровень стресса. Издание eatthis.com опубликовало восемь неожиданных эффектов, которые могут возникнуть, если добавить тыквенные семечки в свой ежедневный рацион.
1. Иммунитет станет крепче
Диетолог Лорен Манакер отмечает: тыквенные семечки богаты цинком – минерал, необходимый для нормальной работы иммунной системы.
"Регулярное его употребление помогает поддерживать достаточный уровень этого важного элемента и укреплять защитные функции организма", – объясняет она.
2. Возможный дискомфорт в желудке
По словам Лизы Янг, доктора философии и диетолога, тыквенные семечки содержат большое количество клетчатки, что в целом полезно, но только в умеренных количествах.
"Если съесть много семян за один раз, можно почувствовать вздутие и дискомфорт в животе", – предостерегает она.
3. Сон может улучшиться
Если теплое молоко перед сном не помогает, попробуйте другой способ. "Тыквенные семечки – природный источник триптофана, аминокислоты, способствующей качественному сну", – отмечает Манакер.
Специалист советует употреблять их вечером, чтобы легче засыпать и чувствовать себя более отдохнувшими.
4. Легко превысить калорийную норму
Несмотря на то, что эти зернышки богаты витамином Е и полезными жирами, с количеством стоит быть осторожными.
"Четверть стакана сушеных тыквенных семечек содержит примерно 180 калорий. Если съесть вдвое больше, калорийность легко превысит 300", – объясняет доктор Янг.
Вывод диетолога прост – питательно, но лишь в умеренных порциях.
5. Может снизиться риск рака молочной железы
Манакер обращает внимание, что тыквенные семечки содержат лигнаны – растительные полифенолы, способные уменьшать вероятность развития этого вида рака.
Исследование в журнале Nutrition and Cancer показало: женщины в постменопаузе, которые употребляли тыквенные семечки, имели более низкий риск возникновения рака молочной железы. Другие научные работы указывают, что лигнаны могут помогать и в терапии заболевания.
6. Вы получите запас важных минералов
"Тыквенные семечки – это источник кальция и железа", – подчеркивает доктор Янг.
Согласно данным клиники Майо, взрослым мужчинам рекомендуется 1000–1200 мг кальция в сутки, женщинам после 51 года – 1200 мг. Норма железа для мужчин и женщин составляет 10-15 мг в день, а для беременных женщин – около 30 мг. Так что горсть семян – это простой способ обогатить рацион микроэлементами.
7. Может появиться ощущение спокойствия
Хотите успокоиться? Кроме травяных чаев, можно обратиться к еще одному природному средству.
Манакер отмечает, что тыквенные семечки содержат магний – минерал, который положительно влияет на нервную систему и способствует расслаблению.
8. Возможно раздражение горла
Хрустящая текстура тыквенных семечек добавляет блюдам приятной твердости, например, как альтернатива сухарикам в салате или как топпинг к тыквенному супу. Но если их не тщательно пережевывать, твердая оболочка может поцарапать слизистую горла.
"Обязательно хорошо пережевывайте тыквенные семечки, ведь плохо измельченные зернышки способны раздражать пищевод во время глотания", – предостерегает доктор Янг.
