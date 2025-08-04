Вкусно и полезно: почему стоит есть арахисовую пасту перед сном

Когда речь идет о качественном ночном отдыхе, питание играет более важную роль, чем может показаться на первый взгляд. Выбор правильной пищи перед сном способен не только обеспечить спокойный сон, но и повлиять на общее самочувствие утром.

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Один из неожиданно эффективных продуктов – обычная арахисовая паста. Как показывают научные исследования, этот вкусный перекус может стать вашим простым секретом к лучшему сну, пишет eatthis.com.

Главное правило ночного перекуса – он должен быть питательным и обеспечивать ощущение сытости надолго. Именно с этим прекрасно справится арахисовая паста. Она содержит большое количество здоровых жиров и белка, что помогает дольше оставаться сытым и не просыпаться от голода посреди ночи. По данным Центра пищевых данных при Министерстве сельского хозяйства США, в двух столовых ложках классической соленой арахисовой пасты – примерно 7 граммов белка и около 15 граммов жиров.

Основу жира в арахисе составляют мононенасыщенные жирные кислоты. Этот тип жиров, как доказано исследованиями, может способствовать снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку помогает уменьшить уровень "плохого" холестерина (ЛПНП). Кроме того, арахис богат важными микроэлементами – магний, железо, фосфор и марганец.

Также в нем содержится целый спектр витаминов и аминокислот, которые имеют свойство улучшать качество сна. Например, арахис является источником витамина Е, а согласно исследованию 2019 года, низкий уровень этого витамина связывают с нарушениями сна, особенно у женщин.

Кроме того, арахис содержит аминокислоту триптофан, которая играет ключевую роль в синтезе гормонов сна – серотонина и мелатонина. Именно эти вещества отвечают за расслабление, засыпание и общее ощущение покоя ночью.

Поэтому, если вы хотите не только быстро заснуть, но и проснуться утром бодрым и без чувства голода, попробуйте добавить в свой вечерний рацион ложку арахисовой пасты, намажьте ее на кусочек цельнозернового хлеба. Как показывают научные наблюдения, продукты, богатые питательными веществами, могут уменьшить вероятность переедания с утра, а также положительно влияют на стабильность уровня глюкозы в крови.

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