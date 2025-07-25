Простой перекус с большим эффектом: какой орех поможет снизить воспаление
Орехи – это не просто вкусный перекус, но и мощный источник полезных веществ. Они помогают поддерживать энергию в течение дня, укрепляют сердечно-сосудистую систему и способствуют снижению воспаления.
Но среди всех видов орехов один особенно выделяется своими противовоспалительными свойствами. Издание eatthis.com рассказывает, какой именно орех специалисты считают лучшим выбором для здоровья.
Кроме приятного вкуса и высокой питательной ценности, орехи также могут уменьшать воспалительные процессы в организме. Например, миндаль содержит большое количество антиоксидантов, которые способствуют снижению уровня воспаления. Эти соединения защищают клетки от окислительного стресса – одного из основных факторов хронического воспаления.
Однако, если говорить об орехах с самым мощным противовоспалительным действием, то, по словам диетолога Тамар Самуэльс, первое место занимает именно грецкий орех.
"Грецкие орехи отличаются среди других тем, что содержат больше всего ALA – альфа-линоленовой кислоты, которая относится к омега-3 жирным кислотам и известна своим выраженным противовоспалительным действием. Кроме этого, они являются прекрасным источником антиоксидантов и витаминов с противовоспалительными свойствами, в частности витамина Е, а также фитонутриентов – фенольных кислот, танинов и флавоноидов", – объясняет Самуэльс.
Хотя пока существует немного исследований, которые бы подробно изучали влияние грецких орехов на воспалительные маркеры в организме, одно из последних исследований показало: регулярное употребление этих орехов ежедневно способствует снижению уровня нескольких биомаркеров воспаления.
"Для окончательного подтверждения этих эффектов необходимы дальнейшие исследования. Но уже сейчас вы можете постепенно увеличивать количество грецких орехов в рационе", – добавляет она.
Идея для перекуса: приготовьте микс из грецких орехов, миндаля, сушеной вишни и кусочков темного шоколада с содержанием какао не менее 72%. Это станет не только вкусным, но и максимально полезным противовоспалительным перекусом, который удобно взять с собой.
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