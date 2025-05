7 побочных эффектов регулярного употребления вредной пищи

Иногда, когда на столе лежит любимая вредная пища, трудно устоять перед соблазном и кажется, что остановиться невозможно. И хотя разовая порция не навредит вашему организму, однако постоянное потребление нездоровой пищи может привести к серьезным последствиям.

Видео дня

Чтобы избежать вредных привычек, обращайте внимание на регулярность и количество таких продуктов в вашем рационе. Как защитить свое здоровье в долгосрочной перспективе и как вредная пища влияет на самочувствие, рассказали в Eat This, Not That.

Риск набора лишнего веса

Ежедневное потребление ультраобработанной пищи может привести к лишним килограммам. Исследование показало, что люди, которые употребляли такую пищу, потребляли на 500 калорий больше и набирали в среднем 1 кг за две недели. Чтобы избежать этого, стоит уменьшить количество таких продуктов в рационе и обращать внимание на состав пищи.

Изменение настроения

Ваш ежедневный рацион непосредственно влияет на ваше настроение, ведь 90% рецепторов серотонина находятся в кишечнике. Для поддержания здоровья кишечника важно избегать продуктов с высокой обработанностью и химическими добавками, которые могут нарушить баланс. Диета, богатая натуральными продуктами, например средиземноморская, может помочь снизить воспаление и поддерживать психическое здоровье.

Вред для здоровья сердца

Пища с высоким содержанием сахара и соли может серьезно повлиять на здоровье сердца. Чрезмерное потребление добавленного сахара и натрия увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии и других хронических заболеваний, таких как инсульт и рак. Чтобы снизить эти риски, стоит ограничить потребление таких продуктов и отдавать предпочтение здоровому питанию.

Влияние на состояние кожи

Если у вас часто появляются высыпания, стоит обратить внимание на то, что вы едите. Отказ от обработанных продуктов может улучшить состояние кожи, поскольку консерванты и другие вредные ингредиенты, содержащиеся в таких продуктах, могут негативно влиять на ее здоровье.

Постоянное чувство голода

Если после перекуса вы быстро чувствуете голод, это может быть из-за употребления продуктов с высоким содержанием сахара или соли. Такие продукты способствуют перееданию, ведь они не обеспечивают организм нужными питательными веществами, из-за чего вы снова чувствуете голод.

Дисбаланс гормонов

Если вы потребляете много калорий из жиров и простого сахара, как это часто бывает с вредной пищей, это может нарушить баланс гормонов лептина и грелина. Это, в свою очередь, негативно влияет на способность организма регулировать вес и метаболизм, что затрудняет поддержание здорового веса.

Ухудшение пищеварения

Основная проблема вредной пищи — это отсутствие клетчатки. Клетчатка, содержащаяся во фруктах, овощах, зерновых и бобовых, необходима для правильного пищеварения и поддержания регулярности. Тем не менее, если вы предпочитаете чипсы, печенье и другие обработанные закуски, это может привести к запорам и дискомфорту.

Ранее OBOZ.UA рассказал, от каких пищевых привычек следует отказаться.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.