7 последствий употребления соленых огурцов: стоит ли добавить продукт в рацион

С наступлением холодов наступает время ферментированных продуктов, в частности маринованных огурцов, которые являются популярной закуской для многих блюд. Они идеально сочетаются с основными блюдами, бутербродами, улучшая вкус блюд.

Хотя маринованные огурцы выглядят как низкокалорийная пища, процесс их приготовления, включающий наличие уксуса и соли, может влиять на их питательную ценность. Что стоит знать о консервированных огурцах и какое влияние они оказывают на организм, рассказали в Eat This, Not That.

Удовлетворяют ежедневную норму в овощах

Маринованные огурцы могут помочь увеличить потребление овощей, поскольку они являются важным источником клетчатки. Их употребление может поддержать потребности в овощах, что помогает снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и рака. Однако из-за высокого содержания натрия маринованные огурцы не должны быть основным источником овощей, а занять нишу закусок.

Поддерживают здоровье кишечника

Ферментированные соленые огурцы содержат пробиотики, которые поддерживают здоровье кишечника, балансирующие микробиом. Пробиотики помогают бороться с "плохими" бактериями и способствуют здоровью пищеварительной системы. Исследования также показывают, что они могут помочь в контроле веса и улучшить иммунную систему.

Помогают худеть

Эта низкокалорийная закуска содержит около 12 калорий на порцию, что делает их отличным выбором для тех, кто контролирует калории. Они могут быть полезны для похудения или снижения калорийности рациона. Однако, если вы следите за потреблением натрия или требуете большее количество белка, лучше выбрать другой вариант.

Способствуют здоровью костей и свертыванию крови

Соленые огурцы содержат витамины и минералы, полезные для организма, в частности, витамина К, который важен для здоровья костей и свертывания крови. Одна порция огурцов обеспечивает около 16,8 мкг этого витамина, но для заслуги дневной нормы (90-120 мкг) его требуется больше.

Поддерживают иммунитет

Соленые огурцы могут являться источником полезных питательных веществ, таких как витамин С, калий, кальций и магний. Витамин С поддерживает иммунитет, а калий помогает регулировать баланс жидкости и давление. Хотя количество витаминов и минералов в них незначительно, они могут обогатить ваш рацион.

Содержат антиоксиданты, улучшающие здоровье глаз

Соленые огурцы содержат лютеин и зеаксантин, растительные пигменты, работающие как антиоксиданты в организме. Эти соединения защищают глаза, снижая окислительный стресс и помогая бороться с вредными свободными радикалами. Кроме того, они могут действовать как естественная защита от синего света.

Высокое содержание соли провоцирует артериальное давление

Соленые огурцы часто содержат высокий уровень натрия, что может повлечь за собой повышение артериального давления, особенно если употреблять их слишком часто. Рекомендованная суточная норма натрия — около 2300 мг, но для людей с проблемами сердца лучше ограничить потребление до 1000–1500 мг. Поскольку одна порция соленых огурцов может содержать более 800 мг, их не следует употреблять в большом количестве.

