7 правил здорового и полезного обеда, чтобы ваш живот оставался плоским
Здоровый обед может не только насытить и ободрить ваше тело, но и добавит вам энергию на остаток дня. Кроме того, это даже может помешать вам бесконечно перекусывать позже, потому что вы чувствуете голод после не слишком сытного обеда.
Хитрость заключается в том, чтобы выбирать продукты, которые не просто на время утоляют голод, а придают силы и энергии на длительный период, пишет Eat This Not That, опираясь на рекомендации диетологов.
Приготовьте что-нибудь из остатков
У вас не всегда будет время, чтобы полноценно приготовить себе обед, тогда можно использовать остатки пищи, чтобы скомпоновать их во вкусное и сытное блюдо.
Добавить цвета
Добавление цвета в пищу гарантирует, что вы получите разнообразные витамины и минералы из пищи, особенно пищевые волокна, которые могут помочь вам чувствовать себя сытыми. Зелень, разнообразные ягоды и фрукты будут идеальным решением в данной ситуации.
Не экономьте на углеводах
Углеводы являются первым источником энергии для нашего организма и обед без них или с очень низким содержанием обязательно заставит вас искать перекусы.
Салаты могут быть отличным вариантом обеда. Однако большинство из них имеют достаточно низкое содержание углеводов, и в конечном итоге вы остаетесь голодными вскоре после их съедания.
Добавьте полезный жир
Источники здорового жира, такие как авокадо, миндаль и оливковое масло, придают пище больше сытности.
Кроме того, полезные жиры, такие как эти, помогают нашему организму усваивать больше жирорастворимых витаминов (A, D, E и K).
Следите за своими порциями
Диетологи советуют считать порции во время приготовления пищи. К примеру, иметь порцию здорового жира – это хорошо, но важно следить за измерением, чтобы не переборщить с калориями! Для этого подойдет столовая ложка оливкового масла или 1/3 авокадо.
Всегда потребляйте здоровый белок
Есть достаточно исследований и доказательств, свидетельствующих о том, что диета, богатая качественными нежирными белками, отлично помогает почувствовать сытость в течение дня. Добавление таких продуктов как курица, рыба, фасоль, яйца или орехи, может помочь повысить белок в вашем обеде, не превышая калорий.
Найдите время, чтобы пообедать
Одной из важнейших привычек здорового обеда является планирование времени для еды заранее.
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