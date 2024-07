7 правил здорового и полезного обеда, чтобы ваш живот оставался плоским

Здоровый обед может не только насытить и ободрить ваше тело, но и добавит вам энергию на остаток дня. Кроме того, это даже может помешать вам бесконечно перекусывать позже, потому что вы чувствуете голод после не слишком сытного обеда.

Хитрость заключается в том, чтобы выбирать продукты, которые не просто на время утоляют голод, а придают силы и энергии на длительный период, пишет Eat This Not That, опираясь на рекомендации диетологов.

Приготовьте что-нибудь из остатков

У вас не всегда будет время, чтобы полноценно приготовить себе обед, тогда можно использовать остатки пищи, чтобы скомпоновать их во вкусное и сытное блюдо.

Добавить цвета

Добавление цвета в пищу гарантирует, что вы получите разнообразные витамины и минералы из пищи, особенно пищевые волокна, которые могут помочь вам чувствовать себя сытыми. Зелень, разнообразные ягоды и фрукты будут идеальным решением в данной ситуации.

Не экономьте на углеводах

Углеводы являются первым источником энергии для нашего организма и обед без них или с очень низким содержанием обязательно заставит вас искать перекусы.

Салаты могут быть отличным вариантом обеда. Однако большинство из них имеют достаточно низкое содержание углеводов, и в конечном итоге вы остаетесь голодными вскоре после их съедания.

Добавьте полезный жир

Источники здорового жира, такие как авокадо, миндаль и оливковое масло, придают пище больше сытности.

Кроме того, полезные жиры, такие как эти, помогают нашему организму усваивать больше жирорастворимых витаминов (A, D, E и K).

Следите за своими порциями

Диетологи советуют считать порции во время приготовления пищи. К примеру, иметь порцию здорового жира – это хорошо, но важно следить за измерением, чтобы не переборщить с калориями! Для этого подойдет столовая ложка оливкового масла или 1/3 авокадо.

Всегда потребляйте здоровый белок

Есть достаточно исследований и доказательств, свидетельствующих о том, что диета, богатая качественными нежирными белками, отлично помогает почувствовать сытость в течение дня. Добавление таких продуктов как курица, рыба, фасоль, яйца или орехи, может помочь повысить белок в вашем обеде, не превышая калорий.

Найдите время, чтобы пообедать

Одной из важнейших привычек здорового обеда является планирование времени для еды заранее.

