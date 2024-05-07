График для еды: в какое время следует садиться за завтрак, обед и ужин
Для организма очень важно соблюдать дисциплину и режим дня. В первую очередь это касается сна, а также приемом пищи, которыми часто пренебрегают.
Чтобы внутренние часы работали слаженно, запуская все внутренние процессы в организме, нужно придерживаться своевременного и регулярного рациона. Во сколько часов завтракать, обедать и ужинать, узнавали в OBOZ.UA.
Почему важно соблюдать режим приема пищи?
Своевременное потребление пищи помогает поддерживать скорость метаболизма, контролировать вес и энергию. Если пренебрегать этими правилами, следует ожидать таких проблем, как: ожирение, расстройства сна, повышенную кислотность, частичное пищеварение, диабет и повышенную раздражительность. Именно поэтому, эксперты рекомендуют не делать больших перерывов между тремя основными приемами пищи.
Завтрак
Завтрак – это первое и главное время для еды за весь день. Он должен начаться во временном интервале от 6 до 10 часов утра через 30 минут после пробуждения.
Обед
Обед является важным этапом, который улучшает кислотность, что предотвращает проблемы с пищеварением и сном. Обед важно начать через 4-5 часов после завтрака, около 12:45. Это время считается лучшим для обеда, однако допустима задержка до 16:00 часов.
Ужин
Ужином могут пренебрегать, однако он также играет важную роль, в частности для сна. Оптимальным временем для ужина является период между 19:00 и 22:00. Также, после еды следует дать организму возможность переварить ее и только после этого лечь спать.
Ранее OBOZ.UA опубликовал информацию, как обновить свой рацион, сделав его более интересным.
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