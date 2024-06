7 причин уменьшить употребление безкофеинового кофе: мнения экспертов

Для людей, которые любят кофе, однако обладают чувствительностью кофеина, остается только употреблять бескофеиновые аналоги любимого напитка. Кофе без кофеина идентичен по своему составу к обычному кофе и может иметь определенные преимущества для здоровья, в частности: снижение риска рака кожи, печени, простаты, эндометрия и полости рта, а также лейкемии.

Однако, как бы это ни выглядело прекрасно, такая альтернатива содержит около 3 миллиграммов кофеина на чашку и может скрывать подводные камни, несущие в себе больше опасности, чем пользы. В Eat This Not That рассказали, какие неприятные побочные эффекты от ежедневного употребления кофе без кофеина могут заставить вас переосмыслить свою любовь к такому напитку.

Вред для зубов

Кофе без кофеина, как и обычный, может окрашивать зубы и вредить эмали из-за своей кислотности. Стоматологи рекомендуют пить воду после кофе и употреблять продукты, полезные для зубов и способные улучшить их состояние.

Мочегонный эффект

Кофе, как обычный, так и без кофеина, стимулирует выработку гормона гастрина, что способствует пищеварению и высвобождению желудочной кислоты. Однако чрезмерное употребление может привести к ускоренному пищеварению, диарее, а в серьезных случаях – к язве желудка и тонкой кишки.

Предотвращает похудение

Употребление большого количества кофе без кофеина с сахаром, сливками и молоком может привести к набору лишнего веса. Черный кофе или кофе с молоком без сахара не повредят похудению, но и не способен способствовать этому процессу. Однако обычный кофе содержит кофеин, который ускоряет метаболизм и сжигает жир, чего почти нет в кофе без кофеина.

Повышает уровень плохого холестерина

Исследование 2005 показало, что употребление 3-6 чашек кофе без кофеина в день может повысить уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) и определенных жиров в крови, связанных с метаболическим синдромом. Если ваша ежедневная норма не превышает 1 чашку кофе, то о повышенном уровне холестерина можно не беспокоиться.

Дефицит железа

Кофе, как обычный, так и без кофеина, содержит полифенолы, полезные микроэлементы, которые могут мешать усвоению организмом негемового железа, которое может содержаться в растениях. Дефицит железа может привести к ломкости ногтей, изменению вкуса, выпадению волос, а в серьезных случаях – к анемии. Чтобы избежать этого, не пейте кофе одновременно с едой, богатой железом.

Развитие ревматоидного артрита

Ревматоидный артрит – это аутоиммунное заболевание, поражающее суставы и сопровождающееся болью, отеком, чувствительностью в суставах и скованностью в теле. Точная причина неизвестна, но факторы риска включают курение и ожирение. В отличие от обычного кофе, употребление более 4 чашек кофе без кофеина в день может увеличить риск развития этого заболевания. Итак, если у вас есть риск развития ревматоидного артрита, ограничьте употребление кофе без кофеина до 2 чашек в день.

Токсичные химические вещества в составе

Перед тем, как покупать кофе без кофеина, внимательно прочтите содержимое. Известно, что многие популярные бренды используют метиленхлорид, вредное химическое вещество, способное вызвать множество видов рака, асфиксии, а также когнитивных расстройств, печени, почек и репродуктивной токсичности.

