Как латте изменяет тело: побочные эффекты от ежедневного употребления кофе

Кофе - это больше, нежели просто бодрящий и согревающий напиток. Привычка употребления кофе приобрела почти сакральное значение, что делает этот напиток одним из самых популярных в мире.

Хотя кофе содержит кофеин, который помогает повысить бодрость, улучшает когнитивные функции и память, важно контролировать его потребление, поскольку большие дозы кофеина могут привести к нездоровым последствиям, таким как бессонница и нервозность. Чего следует ожидать от ежедневного употребления латте и как этот напиток может повлиять на организм, рассказали в Eat This, Not That!

Проблемы с пищеварением

Боль в желудке, вздутие и тошнота могут быть симптомами, свидетельствующими о злоупотреблении кофейными напитками и о непереносимости лактозы. Если у вас есть эта проблема, рассмотрите возможность замены молока на растительные альтернативы, например, овсяное молоко или мыльное молоко.

Появление прыщей и сыпи

Появление прыщей и угрей вполне может спровоцировать наличие в кофе молока и сахара, что согласно многочисленным наблюдениям способны провоцировать эстетические проблемы кожи. Рассмотрите возможность замены молока на растительные альтернативы и уменьшения сахара в вашей диете для улучшения состояния кожи.

Можете испытывать стресс

Хотя кофе является незаменимым напитком, который помогает взбодриться, слишком большое количество кофеина может негативно повлиять на организм. После употребления кофеина мозг активно выделяет гормоны стресса, такие как адреналин, норадреналин, кортизол и глюкокортикоиды, которые не только обеспечивают энергию и бодрость, но и провоцируют чувство тревоги и стресса.

Получаете слишком много жира

Цельное молоко, которое вы добавляете в кофе, содержит высокую концентрацию жира. Например, маленький латте содержит около 10,6 грамма жира, а большой - до 17,9 грамма, что значительно превышает рекомендуемую дневную норму потребления жира для женщин.

Замедленная потеря веса

Жир и сахар, содержащиеся в вашем утреннем латте, могут существенно затруднять процесс похудения. В зависимости от места, где вы покупаете свой напиток, это может вносить несколько сотен калорий ежедневно в ваш рацион, а потому следует ограничить его потребление, особенно тем, кто стремится сбросить лишние килограммы.

