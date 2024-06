Плохая новость для поклонников тыквенного латте: о чем стоит спрашивать, заказывая кофе

Обычно, популярные сети кофеен в состав своих тыквенных напитков привыкли добавлять молоко или сливки, однако для некоторых поклонников тыквенного вкуса является существенной проблемой. В частности, это касается тех, кто избегает молочных продуктов, например, для кормящих матерей с детьми, чувствительными к молоку.

Однако, даже замена коровьего молока на растительные аналоги не может полностью исключать наличие молочных продуктов в составе вашего ароматного латте. С чем это связано и как уберечь себя, рассказали в Eat This, Not That!

Выбирайте тыквенные пряности на растительной основе

Найти тот самый натуральный сироп или специи из тыквы для своего домашнего латте, может показаться трудной задачей. Однако, вы должны внимательно подойти к этому процессу и тщательно изучить состав продукта, чтобы убедиться в отсутствии в нем опасных для вас молочных продуктов. Также, вы можете заказать органический продукт в интернете или приготовить его самостоятельно.

Читайте о составе в интернете

Некоторые рестораны или заведения питания могут делиться на своем сайте или социальных сетях полной информацией о составе их блюд и напитков. Будьте ответственными перед тем, как посещать подобные заведения и делать заказ. Кроме того, таким образом вы сможете узнать больше о любимых блюдах и напитках.

Уточните у бариста

Если вам не удалось найти информацию в сети или у вас не было на это времени, вы всегда можете спросить у бариста. Подготовленный специалист должен предоставить вам полную и доступную информацию о составляющих и продуктах, помочь вам сориентироваться и определиться с заказом.

