7 привычек, которые могут нанести серьезный вред вашему организму

У многих из нас уже есть определенный распорядок дня. В нем есть привычки, которых мы добросовестно придерживаемся – некоторые из них хорошие, некоторые не очень.

Издание eatthis.com пообщалось с экспертом, который назвал одни из самых неожиданных привычек, которые могут вредить вашему организму.

Чрезмерный акцент на изолирующих упражнениях

Некоторые из самых удивительных привычек, которые могут повредить вашему телу и препятствовать долгосрочному фитнесу или прогрессу в похудении, возникают в спортзале. Тайлер Рид, персональный тренер, работающий в сфере здоровья и фитнеса уже 15 лет, объясняет: "Чрезмерное сосредоточение на изолированных упражнениях (таких как скручивание бицепса или разгибание ног) и пренебрежение сложными движениями (такими как приседания или сословная тяга) может привести к дисбалансу мышц и недостатку функциональной силы. Со временем эти дисбалансы могут вызвать проблемы с осанкой и повысить риск получения травм во время повседневной деятельности".

Хроническое обезвоживание

Иногда мы забываем сделать перерыв в напряженном рабочем дне, чтобы наполнить стакан воды. Однако пить достаточное количество жидкости в течение дня очень важно.

"Хроническое легкое обезвоживание может повлиять на способность ваших мышц к восстановлению и привести к постепенному снижению силы и выносливости. С течением времени это может способствовать образованию камней в почках и даже повреждению почек из-за повышенной концентрации мочи", – добавляет тренер.

Чрезмерная растяжка перед поднятием веса

Чрезмерная растяжка перед силовой тренировкой может временно снизить силу мышц, а также стабильность суставов, что может привести к травмам.

Не даете определенным группам мышц чрезмерного внимания

Вы можете как перетренировать группу мышц, так и не потренировать ее. "Всем известны риски перетренированности, но и недотренированность может быть не менее вредна. Пренебрежение надлежащей тренировкой спины и пресса, например, сосредоточение на более заметных группах мышц, таких как грудь и руки, может привести к слабому основанию, плохой осанке и хронической боли в спине", – объясняет Рид.

Игнорирование силы хвата

Когда дело доходит до целей тренировок, сила хвата, скорее всего, не занимает первое место в вашем сознании, но его игнорирование может привести к нескольким подводным камням.

"Со временем слабый хват может ограничить вашу способность выполнять ключевые упражнения, что приводит к ухудшению результатов и увеличению риска несчастных случаев или падению", – рассказывает Рид.

Неправильное использование утяжелителей

Если вы обычно используете утяжелители во время тренировок, остерегайтесь их неправильного использования.

"Обременительные пояса обычно используются для поддержания нижней части спины при поднятии тяжелых предметов, но чрезмерное их использование может привести к ослаблению основных мышц. Это может парадоксально увеличить риск травм нижней части спины со временем, когда тело привыкнет к искусственной поддержке", – говорит тренер.

Не стирайте постельное белье в течение недели

Если не стирать постель в течение недели или более – это может нанести серьезный вред вашему телу и здоровью в целом. Согласно исследованию, проведенному компанией Amerisleep, наволочки недельной давности содержали в 17 442 раза больше бактерий, чем на сиденье унитаза!

Если не стирать постельное белье целую неделю, неделю за неделей, это может привести к замкнутому кругу вреда для вашего здоровья и самочувствия.

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