7 привычек, мешающих вам тренироваться: от чего лучше отказаться

Достижение оптимального прогресса в тренировках требует критической оценки вашей фитнес-рутины. Eatthis рассказал, как узнать есть ли у вас какая-то из них, и как их преодолеть, чтобы добиться лучших результатов.

1. Отказ от необходимых углеводов

Некоторые люди ошибочно полагают, что отказ от углеводов необходим для достижения фитнес-целей. Углеводы обеспечивают организм энергией, в которой он нуждается, особенно во время регулярных тренировок. Низкоуглеводная диета редко устойчива для достижения мышечной массы.

2. Чрезмерное внимание к кардио

Хотя кардиоупражнения, такие как бег, пешие прогулки и танцы, могут быть полезны для похудения, укрепления иммунитета и улучшения настроения, сосредоточение исключительно на них может препятствовать росту мышечной массы. Чтобы сбалансировать свой тренировочный режим и улучшить общее состояние здоровья, предпочитайте упражнения на развитие мышц, а не кардиотренирование.

3. Непоследовательность в тренировках

Последовательность имеет немаловажное значение, когда речь идет о достижении заметных результатов. Отсутствие регулярных тренировок может привести к скованности мышц, снижению работоспособности, усталости и повышенной склонности к травмам. Избегайте краткосрочных планов и стремитесь к последовательности, чтобы достичь своих целей.

4. Недостаточный сон

Достаточное количество сна является основным элементом эффективного фитнеса. Полноценный отдых до и после тренировок способствует восстановлению и росту мышц. Глубокий сон, в частности, стимулирует выделение гормона роста, необходимого для сжигания жира, восстановления мышц и крепости костей.

5. Пренебрежение свободными весами

Чтобы максимизировать свою фитнес-программу, включите в свои тренировки свободные весы, такие как гантели, гири и штанги. Упражнения со свободным весом предлагают множество преимуществ, таких как улучшение силы, координации, прочности и способности формировать рельефные мышцы. Они также улучшают метаболизм и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

6. Чрезмерное внимание к изолированным упражнениям

Посвящать большинство тренировок изолированным упражнениям, таким как скручивание на бицепс и разгибание ног является распространенной ошибкой. Вместо этого отдавайте предпочтение комплексным упражнениям, таким как приседания и подтягивания, которые задействуют несколько групп мышц одновременно. Они оптимизируют сжигание калорий, межмышечную координацию, эффективность движений и увеличивают частоту сердечных сокращений.

7. Игнорирование дней отдыха

Пренебрежение на днях отдыха и постоянное перенапряжение могут губительно повлиять на ваш прогресс. Еженедельно выделяйте себе полноценные дни для обновления, чтобы дать телу возможность отдохнуть и развиваться. Старайтесь иметь по меньшей мере два выходных дня подряд.

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