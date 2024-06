Какие ошибки следует избегать во время силовых тренировок: советы экспертов

Если вы готовы к тяжелым тренировкам и мотивированы получить лучший результат, важно помнить о правильной технике дыхания. Именно дыхание является основой подготовки спортсменов, что во время тренировок обеспечит ваши мышцы достаточным кислородом и поможет избежать возможных осложнений, таких как потеря сознания.

В Eat This, Not That! рассказали, как правильно дышать и какие ошибки следует избегать. Помните об этом и тогда ваши тренировки будут не только эффективными, но и безопасными.

Не задерживайте дыхание

Из-за того что новички часто забывают дышать во время поднятия гантель, сосредотачиваясь на технике подъема и поддержании формы, может происходить задержка дыхания. Это может привести к повышению артериального давления и головокружению, что представляет риск для безопасности во время тренировок с тяжелыми весами. Помните о важности правильного дыхания, чтобы избежать возможных осложнений и сохранить безопасность во время тренировок.

Как правильно дышать во время силовых тренировок

Большинство движений во время поднятия тяжелого веса состоят из эксцентрической и концентрической фазы. Например, жим лежа - это эксцентрическая фаза, во время которой вы опускаете штангу к груди. Зато во время концентрической фазы, вы отталкиваете штангу вверх. Важно вдохнуть перед началом концентрической фазы, чтобы стабилизировать мышечный каркас и обеспечить правильное давление внутри брюшной полости. Соблюдение этой схемы дыхания увеличит вашу эффективность во время тренировок.

Распространенная ошибка, которую вы допускаете

Чрезмерное быстрое дыхание во время тренировок может вызвать гипервентиляцию, что может повлиять на равновесие тела и привести к потере сознания. Некоторые начинающие тяжелоатлеты склонны к этой ошибке, которая может стать опасной во время поднятия на тяжелых весах.

Как дышать во время кардио

Если с техникой дыхания во время тяжелых тренировок все понятно, то как правильно дышать во время кардио? С этим также не должно возникнуть проблем. В этом случае, в частности во время бега, рекомендуется вдыхать через нос и выдыхать через рот, чтобы фильтровать воздух, который попадает в организм.

