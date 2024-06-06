5 ошибок женщин в спортзале, разрушающих их прогресс

Ошибки являются естественной частью жизни – вы живете и учитесь на них. Время, проведенное в спортзале, не исключение.

Издание eatthis.com пообщалось с Майком Болом, доктором медицинских наук, сертифицированным персональным тренером и тренером по питанию. Он рассказал о пяти самых распространенных ошибках женщин в фитнесе, тормозящих их прогресс.

В условиях постоянной занятости время, отведенное на тренировку, очень ценно. Вот почему разумно планировать, чем вы хотите заняться, прежде чем идти в спортзал, разнообразить тренировку в течение недели и обязательно отдыхать между тренировками.

То, на чем вы сосредоточитесь в спортзале, зависит от ваших личных фитнес-целей, таких как похудение, увеличение сухой массы тела, укрепление сердечно-сосудистой системы, улучшение гибкости или работа над балансом и стабильностью. Но независимо от того, чего вы хотите добиться, очень важно сочетать фитнес-процедуры со здоровым питанием, чтобы гарантировать, что ваше тело полностью заряжается во время тренировок и может успешно восстанавливаться после них.

Доктор Болл рассказывает нам о пяти невероятно распространенных фитнес-ошибках, которые женщины совершают в тренажерном зале.

Использование неправильной формы

Когда вы тренируетесь, особенно при работе с дополнительными весами, очень важно использовать правильную форму. Тренировка в неправильной форме может полностью разрушить ваш прогресс и даже привести к серьезной травме.

"При каждом упражнении важно проверять пять контрольных точек кинетической цепи: ноги примерно на ширине плеч и направлены вперед, колени вперед и не согнуты внутрь или наружу, таз ровный и в нейтральном положении, плечи отведены назад и не подняты, и голова смотрит вперед и находится в нейтральном положении", – объясняет доктор Болл.

Отличный трюк, который вы можете сделать, чтобы проверить свою форму, это снять себя на видео во время выполнения определенных упражнений. Затем вы можете просмотреть позже, чтобы увидеть, где нужно внести улучшение в вашу форму.

Не подпитывает свой организм правильным питанием

Попытка определить, что лучше есть во время тренировки, может быть непростой, придерживаясь строгого плана питания.

"Однако, в общем-то, важно есть углеводы перед тренировкой, чтобы обеспечить ваше тело необходимой энергией, и есть белок в течение дня, чтобы мышцы могли восстановиться", – объясняет доктор Болл.

Не вносят разнообразие в свой распорядок тренировок

Разнообразие действительно является изюминкой жизни. Это выражение звучит верно, когда дело доходит до вашей фитнес-рутины. Типичной ошибкой является та же старая тренировка, когда вы посещаете спортзал. Это ограничивает вас от других полезных упражнений и тренажеров, и это может не обеспечить вашему телу достаточное время для восстановления между тренировками.

Чтобы избежать этого, спланируйте свой распорядок дня в спортзале в течение недели и собирайтесь каждый раз выполнять другую деятельность. К примеру, один день может быть предназначен для основных тренировок, один день может быть для тренировок рук, один день может быть для пилатеса", – добавляет доктор Болл.

Сначала сосредотачиваются на кардиотренировках

Кардиотренирование – это эффективная форма тренировки, обладающая множеством преимуществ. Например, интенсивная сердечно-сосудистая тренировка, такая как плавание, езда на велосипеде, гребли, бег или пеший туризм, может улучшить кровообращение, уменьшить стресс и повысить ваше настроение, способствовать лучшему ночному сну и даже помочь вам похудеть. Но помните о разминке с помощью кардио, поскольку это одна из самых распространенных фитнес-ошибок женщин, разрушающая их прогресс.

"Кардиотренировка может показаться хорошим способом разогреться, но она также отнимает много энергии организма, и если вы выполняете интенсивное кардиотренирование в начале, вы можете быть слишком уставшими, чтобы получить эффективную тяжелую атлетику после сеанса", – объясняет доктор Болл.

Вместо того чтобы сначала сосредоточиться на кардиотренировках, начните тренировку с подъема веса и завершите тренировку кардиотренировкой.

Не разогреваются

Разминка перед каждой тренировкой – это главное, если вы хотите снизить шансы получить травму. Кроме того, борьба с травмой только увеличит количество времени, которое вы не сможете посещать тренажерный зал и работать над достижением своих целей.

"Хорошая разминка должна включать что-то для ускорения сердечного ритма (например, быструю ходьбу) и динамическую растяжку, чтобы подготовить мышцы к движению", - заключает тренер.

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