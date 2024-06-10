Семь признаков того, что вы заедаете свои чувства: что стоит знать об эмоциональном переедании

Управлять своими эмоциями одновременно с целями похудения может быть непросто. Важно знать об определенных признаках, указывающих на эмоциональное переедание. По словам Eatthis, распознав их, вы сможете принять меры, чтобы избежать заедания эмоций и не отставать от своего пути к здоровью.

Заедание гнева

Каждый раз, когда вы испытываете злобу или разочарование, вы находите утешение в тарелках с успокаивающей пищей. Это может быть яичная лапша с маслом или хлопья с молоком.

Избегание проблем

Вместо того чтобы решать глубоко укоренившиеся проблемы или неуверенность, вы склонны обращаться к пище как к средству уклонения. Это может произойти, когда вы имеете дело с потерей любимого человека или проблемными отношениями.

Во время перелетов

Изнуренная, грустная и обезвоженная, вы ищете утешение в любой еде, доступной на борту самолета или в отеле. Это может иметь отрицательные результаты.

Во время ПМС

Еда успокаивает, когда вы чувствуете вздутие живота и дискомфорт. Это происходит даже если это не обязательно биологическая потребность.

При плохом самочувствии

Вместо того, чтобы худеть во время болезни, вы находите утешение в лакомстве, которое вам приносят друзья. Большой шарик маци в курином супе с лапшой, баранка или макароны приносят вам утешение в это время.

Еда в компании

Вы ассоциируете общую трапезу с друзьями или партнерами как способ укрепить связь. Итак, вы продолжаете соблюдать вредное пищевое поведение, поскольку боитесь, что без этого ваши отношения пострадают.

Страх перед неизвестным результатом

Когда вы ожидаете неопределенных результатов, например, ожидание писем о зачислении в колледж, смс после первого свидания или предложения работы, тревога может быть непреодолимой. Она может ощущаться так же интенсивно, как ненависть или гнев. За неимением лучших вариантов вы можете спутать тревожное ощущение в желудке с голодом и подавить его едой.