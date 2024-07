7 продуктов, которые категорически нельзя есть перед тренировками: советы экспертов

Для поддержания оптимальной и здоровой физической формы, не обойтись без сбалансированного и регулярного питания. Однако, если вы собираетесь на тренировку и планируете перед занятиями вкусно поесть, обратят внимание, что некоторые продукты могут свести на нет вашу физическую активность, заставив вас раньше покинуть спортивный зал.

Только правильная пища перед упражнениями позволит наполнить тело энергией, чтобы эффективно сжигать калории и наращивать мышечную массу. В Eat This, Not That! поделились 7 продуктами, которые следует избегать перед тренировками и рассказали, какую реакцию они могут вызвать в организме во время активностей.

Йогурт

Употребление молочных продуктов перед тренировкой может привести к проблемам с пищеварением, таким как судороги, дискомфорт и диарея. Поэтому лучше избегать употребления молочных продуктов за 2-3 часа до тренировки.

Продукты с высоким содержанием клетчатки

Не ешьте продукты с высоким содержанием клетчатки перед тренировкой. Клетчатка может вызвать проблемы с пищеварением и заставить вас бежать в туалет чаще, чем вы привыкли. Вместо этого выбирайте продукты с легким усвоением, которые дадут вам энергию и не будут отвлекать от тренировки.

Авокадо

Перед тренировками не стоит есть много жирной пищи. Жирная пища долго переваривается, поэтому организму не хватает кровоснабжения для мышц во время тренировки. Это может привести к суду и усталости. Исследования показывают, что употребление жирной пищи перед тренировкой, включая авокадо и оливковое масло, ухудшает физическую работоспособность.

Зеленые соки и смузи

Зеленые соки хотя и полезны для здоровья, но не дают достаточно энергии для длительных тренировок. Такие напитки лучше пить за час до тренировки, как легкую закуску. Тем не менее вы должны учесть возможные побочные эффекты, включая вздутие живота и расстройство желудка из-за клетчатки или сернистых овощей.

Конфеты

Резкое повышение сахара в крови после шоколада ведет к выбросу инсулина, выводящего сахар из крови, что приводит к усталости. При тренировке организм сам использует сахар из крови, поэтому употребление шоколада перед ним может привести к двойному истощению энергии.

Протеиновые батончики

Многие протеиновые батончики – это просто обычные конфеты, которые маскируются под здоровый перекус. Таким образом, перед тренировкой важно выбирать правильный батончик, в котором содержится белок (10 г+) и цельного зерна (18 г+), чтобы получить энергию и избежать снижения уровня сахара.

Сладкие напитки

Газированные напитки могут вызвать расстройства желудка. Кроме того, как и батончики, они содержат сахар, дающий кратковременный энергетический всплеск, а затем резкий спад, что может отрицательно повлиять на вашу тренировку.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие источники энергии выбирают для себя спортсмены Тур де Франс.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.