Еда как источник энергии: спортивный физик рассказал о секрете успеха спортсменов Тур де Франс

Тур де Франс - это одна из самых престижных и сложных велогонок в мире, которая длится три недели и включает разнообразные этапы, включительно с горными трассами. Спортсмены, участвующие в велогонках, ежедневно преодолевают сотни километров, тратя при этом огромное количество энергии.

Чтобы поддерживать высокий уровень интенсивности и оставаться выносливыми, им необходимо потреблять больше питательной пищи, что позволяет спортсменам пополнять потраченные калории и сохранять силы на каждый следующий этап гонки. В Eat This, Not That! рассказали, насколько тяжела самая большая в мире велогонка и какая пища помогает спортсменам во время такой нагрузки.

Джон Эрик Гофф, доктор философии, профессор физики Линчбургского университета более 20 лет анализировал каждый этап гонки, чтобы определить физические возможности, необходимые для завершения самой известной велогонки. Гофф отмечает, что спортсмены обладают мощностью, позволяющей им разгонять невероятную скорость, при которой они преодолевают дистанции. По его словам, мощность определяется тем, как быстро велосипедисты расходуют энергию, которую они получают из пищи. Таким образом, за время проведения Тур де Франс победитель сжигает столько энергии, сколько содержится примерно в 210 Биг-Маках.

Управляя велосипедом, гонщик Тур де Франс передает энергию от своих мышц к колесам, которые отталкиваются от земли. Таким образом, чем быстрее он передаст энергию, тем эффективнее будет заезд. Такая скорость передачи энергии измеряется в ваттах. За всю гонку типичный победитель Тур де Франс выдает в среднем около 325 Вт за 80 часов гонки. При этом, спортсмены способны генерировать более 400 Вт в течение 20 минут и 1000 Вт на крутых подъемах, тогда как обычные велосипедисты выдают лишь 250-300 Вт.

Гофф отмечает, что всю эту необходимую энергию, спортсмены берут именно из еды. Он оценил, сколько калорий нужно велосипедисту-победителю на всех этапах гонки. Таким образом, велогонщики Тур де Франс сжигают около 120 000 калорий за все время гонки, что в среднем составляет почти 6 000 калорий за этап. Чтобы компенсировать эти затраты энергии, гонщики постоянно едят высококалорийные продукты, такие как булочки с джемом, энергетические батончики и желе, которое не нужно жевать, чтобы поддерживать свою выносливость.

