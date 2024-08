7 продуктов, которые нейрохирург избегает в своем рационе

Питание играет ключевую роль в здоровье мозга, поскольку он буквально является командным центром нашего тела. Именно поэтому важно знать, какие продукты поддерживают мозговую функцию, а какие могут нанести вред.

Бретт Осборн, доктор медицинских наук и сертифицированный нейрохирург отмечает, что только сбалансированная диета поможет обеспечить оптимальное самочувствие и функционирование мозга. Какие продукты следует избегать для улучшения когнитивных функций, он рассказал в Eat This, Not That.

Пища с сахаром

Избегайте пищи и напитков с высоким содержанием сахара, таких как печенье, мороженое и пирожные, поскольку они имеют мало питательных веществ. Чрезмерное потребление сахара может вызвать проблемы с уровнем сахара в крови и когнитивными функциями. Поэтому, чтобы избежать продуктов с высоким содержанием кукурузного сиропа с фруктозой, читайте этикетки перед тем, как положить их в корзину.

Транс-жиры и пища, которая была жаренная во фритюре

Избегайте продуктов с высоким содержанием трансжиров, таких, как жареная пища, обработанные закуски и определенные маргарины, поскольку они могут вызывать воспаление и ухудшать когнитивные функции. Учтите, что именно воспаление является ключевым фактором многих возрастных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера.

Обработанные продукты

Будьте осторожны с обработанными продуктами, такими как хлебобулочные изделия, закуски, соусы и продукты с высоким уровнем обработки. Они часто содержат искусственные добавки, консерванты и нездоровые жиры, которые могут негативно влиять на умственную способность. Стоит помнить, что если пища может долго храниться без порчи, лучше избегать ее в рационе.

Алкоголь в чрезмерном количестве

После тяжелой недели может казаться, что если пропустить пару рюмок крепкого, с вами ничего не случится. Однако, стоит избегать чрезмерного употребления алкоголя, поскольку злоупотребление может привести к нарушению когнитивных функций, проблем с координацией и даже серьезных осложнений. Важно контролировать количество алкоголя, чтобы избежать негативных последствий для здоровья.

Пища с высоким содержанием натрия

Избегайте продуктов с высоким содержанием натрия, таких как хлеб, мясные нарезки, соевый соус и консервированные супы, поскольку они могут повысить кровяное давление. Это может негативно повлиять на сердце и мозг, вызывая серьезные проблемы со здоровьем, в частности спровоцировать инсульт.

Искусственные подсластители

Если вы используете искусственные подсластители в кофе, вам следует просмотреть эту привычку. Исследования показывают, что они могут усугублять когнитивные функции и метаболизм. Лучше выбирать стевию вместо аспартама, сукралозы и сахарина.

Злоупотребление кофеином

Чрезмерное потребление кофеина может вызвать тревогу, нарушение сна и ухудшение когнитивных функций. Попробуйте ограничить употребление кофеина и помните, что умеренность является ключом к сохранению здоровья.

