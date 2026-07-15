7 продуктов, которые помогают контролировать уровень холестерина: врач назвал лучшие варианты для ежедневного рациона

Питание играет одну из ключевых ролей в поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы и контроле уровня холестерина. Некоторые продукты могут естественным образом способствовать улучшению липидного профиля и снижению риска развития сердечных заболеваний.

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Врач Суд назвал семь доступных продуктов, которые стоит чаще включать в ежедневный рацион. Они легко сочетаются с различными блюдами и подходят практически для любого приема пищи, пишет express.co.

В список полезных продуктов вошли:

авокадо;

оливковое масло;

миндаль;

соя;

ягоды;

овсянка;

лосось.

По словам специалиста, эти продукты не требуют сложного приготовления и хорошо сочетаются с повседневным меню. Например, овсянка станет питательной основой для завтрака, а ягоды или миндаль – отличным вариантом перекуса между основными приемами пищи.

Медики отмечают, что для поддержания нормального уровня холестерина рекомендуется ежедневно употреблять примерно 1,5 стакана готовой овсяной каши. В то же время они подчеркивают, что быстрых результатов ожидать не стоит. Как объясняют эксперты, изменения в питании обычно начинают сказываться на показателях холестерина лишь через две-четыре недели регулярного соблюдения нового рациона.

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Оливковое масло также занимает важное место среди рекомендуемых продуктов. Его можно использовать для заправки салатов, добавлять при приготовлении блюд или подавать к хлебу. Особенно ценится масло первого отжима, ведь оно содержит большое количество полифенолов – природных растительных соединений с антиоксидантными свойствами.

Кроме того, этот продукт является источником олеиновой кислоты. По словам врачей, она может помочь "уменьшить воспаление, улучшить память и снизить кровяное давление".

Результаты анализа нескольких десятков научных исследований также свидетельствуют о том, что регулярное ежедневное употребление оливкового масла связано со снижением уровня С-реактивного белка и интерлейкина-6 – двух показателей, которые используются для оценки воспалительных процессов в организме.

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