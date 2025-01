7 простых способов, которые помогут улучшить психическое здоровье

Телефон стал незаменимой частью нашей повседневной жизни, что часто приносит больше стресса, чем облегчения. Однако есть и хорошие новости: ваш смартфон может стать мощным инструментом для улучшения настроения.

Используйте его с пользой для улучшения психического здоровья, с помощью простых изменений в привычках. Как телефон может улучшить ваше самочувствие, рассказали в Eat This, Not That.

Мобильные приложения для медитации

Если у вас нет времени на полноценную терапию, попробуйте управляемую медитацию через приложения, такие как Headspace или Calm. Даже 10-15 минут медитации в день помогут снизить тревогу, улучшить настроение и общее самочувствие. Используйте эти приложения или подобные бесплатные ресурсы на YouTube для медитаций, чтобы найти лучший для себя вариант.

Слушайте музыку

Прослушивание любимой музыки может быть эффективным способом поднять настроение и оторваться от забот. Создавайте плейлисты в Spotify, YouTube Music или iTunes под свое настроение и слушайте их в любое время. Это может значительно улучшить настроение и психическое здоровье.

Телетерапия

Благодаря пандемии стало проще получить терапевтическую помощь через телемедицину, а потому теперь вы можете легко связаться с терапевтом онлайн, даже через телефон. Если ситуация требует срочной помощи, воспользуйтесь такими ресурсами, где вы получите конфиденциальную поддержку через звонки или текстовые сообщения.

Напишите другу

Иногда просто поговорить с кем-то о своих переживаниях может помочь облегчить стресс. Выражайте свои эмоции, а не держите их в себе - это полезно для психического здоровья. Также общение с другими улучшает коммуникационные навыки и может укрепить ваши отношения.

Вдохновляйтесь положительными аккаунтами

Социальные сети могут не только вредить психическому здоровью, но и помочь его улучшить. Если вы замечаете, что некоторые аккаунты вызывают негативные эмоции или сравнения, отпишитесь от них и ищите те, что вдохновляют или поддерживают. Ваше окружение в сети может значительно влиять на самочувствие, поэтому сделайте его более позитивным и комфортным.

Удалите все лишнее

Если некоторые приложения вызывают у вас плохое настроение или занимают слишком много времени, попробуйте их удалить. Ограничив доступ к соцсетям или другим приложениям, которые тратят ваше время. Таким образом вы уменьшите время на экране и сможете лучше контролировать свой день.

Оставьте телефон дома

Иногда лучший способ улучшить психическое здоровье — это просто оставить телефон дома. Выходите на прогулку без него, чтобы снизить уровень стресса на 25%. Кроме того, уделяйте внимание своему дыханию и окружающей среде вместо экрана.

