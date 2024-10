7 распространенных мифов, в которые мы верим: что мешает вам худеть

Когда вы внедряете в свою рутину новый фитнес-план, вероятно вы можете услышать различные советы, которые могут внести коррективы в ваше похудение. Хотя некоторые из этих идей имеют смысл и могут казаться обоснованными, большинство из них являются устаревшими, а потому не всегда эффективными.

Какие из них действительно важны для достижения ваших целей, а какие наоборот, могут испортить планы и ухудшить состояние здоровья? Об этом рассказали в Eat This, Not That.

Миф: Необходимо есть много белка

Чрезмерное потребление белка может приводить к проблемам со здоровьем, в частности к ожирению и болезням сердца, поскольку животный белок часто содержит много насыщенных жиров, что способствует этим заболеваниям. Кроме того, на самом деле наши тела не нуждаются в большом количестве белка ежедневно, а потому его количество в рационе можно регулировать, заменяя на растительные источники.

Миф: Необходимо избегать углеводов

Углеводы являются основным источником энергии для нашего тела. Не бойтесь их, поскольку сложные углеводы, такие как свежие фрукты, картофель, коричневый рис и киноа, нужны для нормального функционирования мозга. Избегайте простых углеводов, которые содержат много сахара и вредных веществ. Углеводы должны составлять основную часть вашего рациона, чтобы избежать усталости и бессилия.

Миф: Жиры вредны для тела

Включайте полезные жиры, которые содержатся в оливковом масле и авокадо, чтобы поддерживать работу мозга, производство гормонов и восстановление клеток. Это важно для общего здоровья и счастья.

Миф: Вы можете есть все, что вам заблагорассудится, если тренируетесь

Чтобы поддерживать вес или похудеть, важно потреблять меньше калорий, чем вы тратите. Сочетайте сбалансированное питание с регулярной физической активностью для достижения лучших результатов.

Миф: Награда в форме лакомства разрешена

Не поддавайтесь иллюзии, что физические упражнения позволяют потреблять больше калорий, поскольку вы можете легко превысить норму, вознаграждая себя лакомством. Выбирайте полезные продукты, чтобы поддерживать свои цели, а вместо еды, вознаграждайте себя другими приятностями.

Миф: Пищеварительная система "выключается", когда вы спите

Не верьте, что пищеварительная система "выключается" во время сна, а непереваренная пища превращается в жир. Ваше тело продолжает работать, перерабатывая питательные вещества, даже когда вы спите. Кроме того, часто лишний вес возникает не из-за поздних перекусов, а из-за чрезмерного потребления калорий в течение дня.

Миф: Вы должны сосредотачиваться на краткосрочных целях

Избегайте диет, которые сосредоточены на быстрых результатах, ведь они обычно неэффективны в долгосрочной перспективе. Выбирайте натуральную, цельную пищу - нежирное мясо, овощи, фрукты, орехи и цельнозерновые продукты, чтобы обеспечить свое тело всеми необходимыми питательными веществами. Со временем это поможет вам не только снизить вес, но и улучшить общее состояние здоровья.

