Неравная борьба или мало усилий: 10 мифов о жире на животе
Чтобы уменьшить жир на животе, необходим комплексный подход. Следует снижать воспаление, поддерживать здоровый микробиом, избегать аллергенных продуктов и контролировать гормоны, способствующие накоплению жира.
Однако даже если вы ответственно подходите к своему здоровью, вы можете быть введены в заблуждение популярными мифами о жире на животе, которые будут мешать бороться с проблемой. Какие мифы развенчали специалисты, рассказали в Eat This, Not That.
Если спать по 8 часов, можно потерять лишний вес
Качество сна важно так же как и его количество. Чтобы просыпаться бодрыми, избегайте кофеина минимум за 6 часов до сна, держите электронные устройства как можно дальше от спальни и не пейте алкоголь перед сном.
Зеленый чай растапливает жир
Зеленый чай может помочь ускорить метаболизм, но он не растворяет жир самостоятельно. Чтобы увидеть результаты, важно сочетать его со здоровым питанием и регулярными физическими упражнениями.
Время в которое вы едите, может иметь огромное влияние
Время суток не имеет большого значения для питания, поскольку реальное значение имеет качество и количество пищи. Если вы действительно голодны, ешьте, но избегайте еды от скуки или жажды. Попробуйте спросить себя, хотели бы вы съесть яблоко - если нет, это может быть ложная тяга или банальная жажда.
Веганская диета приводит к жиру на животе
Не существует одной диеты, которая бы автоматически помогла уменьшить жир на животе. Сфокусируйтесь на потреблении свежих продуктов, нежирного белка и здоровых жиров, в то же время ограничивая рафинированные углеводы и насыщенные жиры.
Полезно есть часто и небольшими порциями
Употребление пищи чаще небольшими порциями, не гарантирует сжигание жира на животе. Значительно эффективнее будет есть три сбалансированных блюда и одну закуску в день, что поможет контролировать уровень сахара в крови и избежать переедания.
Чтобы похудеть, нужно меньше есть
Резкое уменьшение калорий может повредить метаболизму и затруднить долгосрочное похудение. Вместо этого, поддерживайте метаболизм, потребляя сбалансированные блюда с качественными ингредиентами.
Вишня уменьшает жир на животе
Нет продуктов, которые бы самостоятельно сжигали жир, а потому важно придерживаться здоровой диеты и контролировать калории. Терпкие вишни, как и другие фрукты, полезны благодаря содержанию в них клетчатки, витаминов и антиоксидантов, однако их нельзя считать панацеей.
Яблочный уксус уменьшает жир
Яблочный уксус сам по себе не растопит жир на животе, но может улучшить чувствительность к инсулину. Лучше всего сочетать его с правильной диетой и физическими упражнениями для достижения лучших результатов.
Плохие гены являются приговором для похудения
Гены влияют на вашу фигуру, но их использование в качестве оправдания не поможет в достижении результатов. Вместо этого фокусируйтесь на улучшении микробиома кишечника через правильное питание и уменьшение стресса, ведь это может снизить висцеральный жир, что опасно для органов.
Фрукты могут эмульгировать жир на животе
Лимонная кислота, содержащаяся во фруктах, не расщепляет жир, как когда-то было принято считать. Однако употребление фруктов с этой кислотой вместо обработанных продуктов может помочь в управлении собственным весом.
Ранее OBOZ.UA рассказал о полезных привычках, которые борются с жиром на животе.
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