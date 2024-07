7 рецептов для вашей мультиварки: что приготовить после спортзала

Чем меньше времени мы тратим на обыденные вещи, тем легче нам управлять своей жизнью. Для тех, кто не любит много времени проводить на кухне, однако стремится есть сбалансированно, можно просто забросить нужные блюда ингредиенты в чашу умной мультиварки.

Готовить в мультиварке удобно, поскольку прибор способен равномерно варить, печь, жарить и тушить блюда после выбора необходимой программы, которая встроена в прибор. В Eat This, Not That поделились рецептами мультиварки, которые могут помочь вам похудеть и сэкономить время после зала.

Карри из баклажанов

Фаршированные баклажаны - это веганское и безглютеновое блюдо, идеальное для тех, кто имеет определенные диетические ограничения. Баклажаны богаты клетчаткой и витамином C, способствующим здоровому питанию. Однако из-за высокого содержания природного сахара в баклажанах следует потреблять их с осторожностью.

Уютный говяжий суп с перловкой

Этот суп содержит необходимый для организма белок, большое количество жиров и натрия, обычно присутствующих в говяжьем бульоне. В этом блюде содержится малое количество сахара и много селена и цинка, полезных для поддержания здоровья и во время процесса похудения. Такое блюдо станет идеальной здоровой альтернативой жареному стейку.

Фрикадельки с индейкой терияки

Индейка – отличная альтернатива фаршу из свинины или говядины. Эти фрикадельки можно приготовить с соусом терияки вместо традиционного томатного соуса, а также подать с рисом вместо макарон.

Говядина Фо

Фо – это популярное вьетнамское блюдо с бульоном, рисовой лапшой и мясом, которое часто подают с ростками фасоли, тайским базиликом, лаймом и соусом шрирача. Это безглютеновое блюдо богато белоком, а также витаминами B6 и B12. Хотя содержание жира может быть высоким, вы можете контролировать его в зависимости от ваших предпочтений.

Домашний йогурт

Обычно мультиварки можно использовать для приготовления йогурта. Это позволяет экономить время и усилия и контролировать состав продукта. Для приготовления йогурта необходим только греческий йогурт и нежирное молоко. Однако важно контролировать содержание сахара, особенно когда вы добавляете фруктовые добавки.

Куриный суп с лапшой

В этом супе много белков и мало калорий, что делает его прекрасной альтернативой во время похудения. Кроме того, вместо привычной пшеничной лапши вы можете сделать ее из овощей, в частности из кабачков. Хотя в блюде есть натрий, он является отличным источником витамина А и содержит почти суточную норму витамина С, необходимого для поддержания иммунной системы.

Сливочно-кокосовые овсяные хлопья с кокосовой стружкой

Эта овсянка идеально подходит для завтраков как для ярых мясоедов, так и для веганов. Во время приготовления вместо традиционного молока можно использовать нежирное кокосовое молоко, которое имеет превосходный сливочный вкус. Приготовьте это блюдо с поджаренной кокосовой стружкой, корицей и фруктами.

