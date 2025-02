7 секретов, которые помогают худеть после 40 лет

С возрастом потеря веса становится сложнее, особенно после 30 лет, когда меняется метаболизм и снижается мышечная масса, что важно для сжигания жира. Кроме того, после менопаузы женщины могут заметить увеличение жировых отложений в области талии, что добавляет трудностей в процессе похудения.

Видео дня

Хотя физическая активность необходима для контроля веса, это не означает, что вам нужно тратить много времени в тренажерном зале. В Eat This, Not That поделились простыми советами, которые помогут сбросить вес после 40 лет без интенсивных тренировок.

Добавьте приправ

Добавление специй и трав в еду поможет не только разнообразить рацион, но и поддержать метаболизм. Специи, такие как черный и острый перец, могут способствовать ускорению метаболических процессов и способствовать снижению веса. Кроме того, специи обладают мощными противовоспалительными свойствами, что важно для поддержания здоровья и эффективной потери веса.

Держите готовые протеиновые закуски

Обеспечьте себя закусками и продуктами, богатыми белком, чтобы поддержать процесс похудения. Это особенно уместно во время путешествий или рабочих дней, что помогает избежать нездоровых выборов.

Добавьте к своим блюдам белковые продукты, такие как яйца, греческий йогурт, тофу или курица, чтобы стабилизировать уровень сахара в крови и избежать всплесков кортизола. Кроме того, во время каждого приема пищи старайтесь получать минимум 20 граммов белка.

Отдайте приоритет здоровому пищеварению

Здоровое пищеварение — это важный аспект вашего здоровья. С возрастом снижается количество пищеварительных ферментов, что может затруднить усвоение питательных веществ. Чтобы улучшить усвоение питательных веществ, медленно и тщательно пережевывайте пищу. Также добавляйте в рацион горькие зеленые овощи, например, шпинат, а для активизации пищеварительных ферментов пейте воду с ложкой яблочного уксуса перед едой.

Заварите зеленый чай

Добавьте зеленый чай в свой ежедневный рацион, ведь он помогает активировать сжигание жира благодаря катехину EGCG и кофеину. Этот напиток также поддерживает метаболизм и борется с окислительным повреждением и воспалением, что способствует потере веса. Для заметного эффекта пейте по 4-5 чашек зеленого чая (примерно по 120 мл каждая) ежедневно.

Практикуйте голодание

Чтобы поддерживать процесс сжигания жира, избегайте перекусов между приемами пищи, ведь когда организм не переваривает пищу, инсулин не высвобождается, а метаболизм сжигает больше жира. Это особенно важно с возрастом, когда способность организма эффективно сжигать жир снижается.

Чтобы не тянуться к закускам, сделайте основные блюда сытными, добавляя больше клетчатки и белка. Это поможет поддерживать стабильный уровень сахара в крови и сохранять чувство сытости.

Используйте контейнеры из стекла или нержавеющей стали

Замените пластиковые бутылки и контейнеры для хранения на нержавеющую сталь и стекло. Пластик содержит токсичные химикаты, которые могут влиять на эндокринную систему, что затрудняет потерю жира. Зато выбор нержавеющей стали и стекла помогает снизить это влияние и уменьшить воспаление в организме.

Контролируйте порции

Проведите неделю, отмеряя порции белков, углеводов, жиров и овощей, включая соусы и заправки. Это поможет понять, как правильно комбинировать продукты и избегать переедания определённых групп. Этот подход позволит вам контролировать порции и эффективно снижать вес, не меняя рацион.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие тренировки полезно делать после 40 лет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.