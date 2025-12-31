7 сигналов от организма, что вам следует прекратить кето-диету
Кето-диета завоевала популярность благодаря быстрому похудению и высокому содержанию жиров в рационе. Однако этот стиль питания подходит не всем и может иметь неприятные побочные эффекты.
Важно уметь распознать сигналы организма, которые свидетельствуют о том, что диету следует прекратить. Издание eatthis.com опубликовало семь главных признаков, на которые стоит обратить внимание.
Успех кето-плана заключается в изменении метаболизма через правильное соотношение макронутриентов: около 75% калорий должны поступать из жиров, 20% – из белков и только 5% – из углеводов. Это позволяет организму войти в состояние кетоза, когда основным источником энергии становится жир. Звучит как эффективный метод похудения, но такой рацион подходит не всем. Резкие изменения питания могут привести к неприятным побочным эффектам, а медики предостерегают, что кето не является оптимальным долгосрочным способом контроля веса.
Ниже приведены семь признаков, которые свидетельствуют о том, что кето-диета может не подходить именно вам.
1. Тошнота или рвота
Этот известный "кето-грипп" часто сопровождается тошнотой, рвотой, головокружением, слабостью и раздражительностью в начале диеты.
"Кето-грипп достаточно распространен и может длиться от нескольких дней до одной-двух недель", – объясняет диетолог Энн Данахи. Она советует пить больше воды и следить за уровнем электролитов, чтобы уменьшить симптомы, которые обычно проходят после вхождения в кетоз.
2. Отсутствие энергии
Если вы чувствуете постоянную усталость и не имеете сил даже подняться с дивана, в этом могут быть виноваты изменения в питании. Углеводы – главный источник энергии для организма, поэтому их ограничение может вызвать сильную усталость. У некоторых людей энергетический спад длится дольше, пока тело привыкает сжигать жир для получения энергии.
3. Головная боль
Изменения в макронутриентах могут провоцировать головную боль. В состоянии кетоза организм быстрее теряет жидкость, а снижение уровня инсулина из-за меньшего количества углеводов может нарушить баланс электролитов. Это часто приводит к обезвоживанию и, как следствие, к головной боли.
4. Диарея
Резкое увеличение потребления жиров может "перегрузить" пищеварительную систему. Если организм не привык к такому питанию, лишний жир может вызвать частый стул. У некоторых людей диарея на кето-диете не проходит в течение длительного времени.
5. Социальная изоляция из-за еды
Узкоспециализированные диеты часто затрудняют общение через еду. На кето-диете обеды с друзьями или посещение ресторанов могут стать стрессовыми, ведь большинство меню не соответствует высокому содержанию жиров (около 75%).
6. Проблемы с пищеварением
Строгое ограничение углеводов уменьшает поступление клетчатки, что может замедлить пищеварение. Длительный запор создает риск геморроя или кишечной непроходимости.
7. Отсутствие желаемого эффекта похудения
Хотя кажется простым – больше жиров, меньше углеводов – попасть в кетоз бывает непросто.
"Если сначала не придерживаться правильных пропорций макронутриентов, кетоны не будут вырабатываться, и вы будете оставаться в пищевом кетозе", – отмечает Данахи.
Превышение калорий на кето-диете также часто мешает похудению, ведь жирные продукты очень калорийные.
