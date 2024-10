7 сигналов перетренировки: почему и когда вам следует остановиться

Слишком много тренировок может привести к перетренированности, особенно если у вас плохое питание, недостаток сна или высокий уровень стресса. Кроме того, даже новичкам важно включать дни восстановления, чтобы мышцы могли отдохнуть и окрепнуть.

Видео дня

Сосредоточьтесь на своих целях и внимательно слушайте свое тело, ведь физические, психические и эмоциональные сигналы могут указывать на потребность в отдыхе. Почему регулярные дни восстановления являются ключом к поддержанию здоровья и эффективности тренировок, рассказали в Eat This, Not That.

Истощение даже после сна

Если вы спите около 7-9 часов в сутки, но всё ещё чувствуете себя истощённым, возможно, вы перегружены тренировками. Обратите внимание на интенсивность физической активности, ведь чрезмерные нагрузки могут нарушить сон и восстановление. Рассмотрите возможность уменьшения тренировок или добавления дней для отдыха, чтобы улучшить качество сна и самочувствие.

Чаще получаете травмы

Для предотвращения распространенных спортивных травм, таких как растяжение мышц и стрессовых переломов, важно включить в тренировки динамическую растяжку и гибкость. Также, меняйте виды нагрузок, чтобы избежать риска повторения травм. Например, выполняйте кросс-тренировки, которые помогает уменьшить риск перегрузки, поскольку включает различные движения.

Истощенная иммунная система

Сильный стресс от работы и домашних обязанностей может негативно влиять на ваше здоровье. Регулярные физические упражнения полезны, но их чрезмерное количество может привести к ослаблению иммунной системы. Это делает вас более уязвимыми к инфекциям, а потому не следует забывать о балансе между активностью и отдыхом.

Капризность и вялость

Симптомы переутомления могут быть не только физическими, но и психическими. Если вы замечаете изменения в настроении после интенсивных тренировок, это сигнал о необходимости отдыха и восстановления. В этом могут помочь медитация или просмотр любимого шоу, поскольку оба вида отдыха важны для общего счастья.

Переедание

Во время тренировок вашему телу нужны калории для поддержания энергии в течение всего дня. Тем не менее перетренированность может увеличить аппетит, а потому важно не переедать после занятий. Практикуйте внимательный прием пищи, чтобы вовремя распознавать, когда вы насытились. Также следите за потреблением калорий после тренировки, ведь недоедание может замедлить ваш прогресс.

Недостаточно мотивации

Если вы чувствуете страх или тревогу во время тренировки, это может означать, что вы слишком напрягаетесь. Не игнорируйте эти ощущения и помните, что иногда полезно делать паузу, поскольку принуждение к занятиям не приносят удовольствия и может привести к травмам. Сосредоточьтесь на том, чтобы найти тренировки, которые вам нравятся.

Ощущение, будто наступило фитнес-плато

Если вы давно занимаетесь фитнесом и не замечаете прогресса, это может быть признаком того, что ваше тело привыкло к одному виду нагрузок. Попробуйте изменить свой режим, включая различные виды упражнений, а также не забывайте о растяжке и гидратации. Важно также брать дни отдыха, поскольку они помогут вам восстановиться и стать сильнее.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие ошибки могут испортить вашу тренировку.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.