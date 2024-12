7 силовых упражнений, которые помогут сбросить 4,5 кг всего за месяц

Если вы ограничены во времени и хотите ускорить похудение, при правильной стратегии вы вполне сможете сбросить лишние килограммы всего за один месяц до 4,5 килограммов. Для этого необходимо придерживаться диеты с высоким содержанием белка, избегать обработанной пищи и регулярно выполнять силовые тренировки.

Какие упражнения помогут ускорить метаболизм и эффективнее сжигать лишние килограммы, рассказали в Eat This, Not That. А чтобы получить как можно больше эффекта, выполняйте эту тренировку по 12-15 повторений с циклом повторений до 3-5 раз, дважды в неделю.

Приседания со штангой на спинеї

Приседания укрепляют нижнюю часть тела, задействуя большие группы мышц, а именно ягодицы, подколенные сухожилия и кор. Кроме того, они эффективно улучшают тонус и сжигают калории. Для выполнения разместите штангу в верхней части спины, станьте на ширине плеч и медленно приседайте, держа колени над стопами.

Выпады

Выпады укрепляют ноги, улучшают равновесие и активируют основные мышцы. Они задействуют квадрицепсы, подколенные сухожилия и ягодицы под другим углом, чем приседания, что существенно улучшает их форму. Чтобы выполнить упражнение, встаньте прямо, держа ноги на ширине бедер. Шагайте вперед правой ногой и согните оба колена, опускаясь к полу. Протолкнитесь правой ногой, чтобы вернуться в исходную позицию и повторите упражнение поменяв ногу.

Подтягивание

Подтягивания прекрасно развивают и прорабатывают мышцы спины и руки. Для выполнения возьмитесь за перекладину верхним хватом на ширине плеч. Подтянитесь, напрягая мышцы спины пока подбородок не будет выше перекладины. Затем медленно опуститесь и повторите необходимое количество раз.

Мосты

Ягодичный мост укрепляет заднюю цепь, уменьшает боль в спине и повышает силу ягодичных мышц. Кроме того, это упражнение с низким уровнем нагрузки, прекрасно прорабатывает подколенные сухожилия и поясницу. Чтобы выполнить упражнение, лягте на спину, согните колени, держа стопы на полу. Затем поднимите бедра, создавая прямую линию от плеч до колен и сожмите ягодицы в верхней точке. Плавно опуститесь и повторите упражнение несколько раз.

Тяга с гантелями

Это упражнение укрепляет спину, улучшает осанку и мышцы спины, бицепсы и хват. Они активируют метаболизм без лишней нагрузки на ноги и способствуют развитию силы хвата. Для выполнения следует наклониться вперед, держа гантель в правой руке, а левой рукой опереться на скамью или колено. Далее, подтяните гантель к телу, избегая подъема плеч и медленно опустите.

Пресс на плечи

Эта нагрузка помогает развивать дельтовидные мышцы, трицепсы и верхнюю часть плеч, одновременно стимулируя метаболизм и укрепляя тело. Чтобы выполнить, сядьте на скамью с опорой на спину, держите гантели возле плеч и поднимайте их над головой, не двигая плечами. Далее, медленно опустите гантели в исходное положение.

Планка

Планка укрепляет мышцы кора, улучшает стабильность и поддерживает здоровье спины, помогая избегать травм. Для выполнения обопритесь на предплечья, держите тело прямым от головы до пяток и старайтесь не допускать провисания или поднятия бедер. Напрягайте мышцы кора, сохраняя позвоночник в нейтральном положении. Смотрите вниз и держите планку столько, сколько сможете.

