7 советов для тех, кто хочет худеть, не посещая спортзал

Соблюдать физическую форму в тонусе важно для общего здоровья, повышения энергии и улучшения качества жизни. Вероятно, вы могли привыкнуть к регулярному посещению спортзала, однако некоторые обстоятельства и существенные нагрузки на работе могут внести свои коррективы в ваш график.

В таком случае важно найти "золотую середину" и подобрать такую активность, которая позволит вам быть в форме в любом месте и в любое время. В Eat This, Not That поделились некоторыми советами, которые могут решить такую проблему и позволить заниматься эффективно там, где вам удобно.

Лента для бедер

Если вы проводите большую часть дня на ногах, не разрешайте работе за столом мешать вашим фитнес-целям. Вы все еще можете заниматься спортом, даже сидя, используя для этого эластичную набедренную повязку. Использовать ее можно просто во время работы за компьютером, однако следует избегать вредных закусок, сводящих на нет все усилия.

Секс

Знали ли вы, что во время секса женщины сжигают в среднем 69 калорий, а мужчины – 100? Это отличная причина для увеличения активности в спальне, что принесет пользу вам и вашему партнеру.

Ужин дома

После сеанса силовой тренировки ужин с другом может помочь пополнить калории. Однако следует учитывать, что частые походы в рестораны приводят к увеличению веса. Итак, готовьте дома, чтобы контролировать ингредиенты и порции, потребляя меньше калорий.

Увеличение темпа

Даже если у вас нет времени, чтобы регулярно посещать спортзал, в течение недели вы точно можете найти время для прогулок. Такая активность помогает худеть и поддерживать тонус при увеличении темпа. Ежедневная 20-минутная прогулка поможет сжечь дополнительные 1200 калорий в месяц.

Альтернативная дорога к работе

Сжигать лишние калории можно просто на ходу, если сменить привычный маршрут и пойти на работу пешком. Однако, если вы живете вдали от работы, вам не обязательно преодолевать километровые расстояния. Вы можете парковку за несколько кварталов или выходить на несколько остановок раньше. Также, выбирайте лестницу вместо лифта, что получить дополнительную нагрузку.

Стойте

Вы можете печатать как стоя, так и сидя, сжигая больше калорий. Для этого можно использовать стоячий стол для работы за компьютером или сделать его из стопки книг. Кроме того, если вы работаете из дома, для дополнительной погрузки вы можете использовать беговую дорожку.

Сделайте уборку

Уборка не только делает ваш дом более чистым, но и улучшает ваше тело. Во время уборки вы выполняете множество движений и привлекаете почти все группы мышц. Кроме того, вы можете балансировать на одной ноге, вытирая поверхности, чтобы поддерживать форму.

