7 советов для женщин, которые помогут предотвратить потерю веса

С возрастом потеря мышечной массы может влиять на здоровье и качество жизни, но регулярный фитнес и правильное питание помогут поддержать красоту и здоровье. Кроме того, после 40-50 лет гормональные изменения и низкая активность способствуют ослаблению мышц, что увеличивает риск травм и потери мобильности.

Добавьте силовые тренировки, достаточное количество белка и активный образ жизни, чтобы сохранить силу и выносливость. Какие привычки следует внедрять уже сегодня, чтобы поддержать тело в будущем, чтобы поддержать тело в будущем, рассказали в Eat This, Not That.

Выполняйте силовые тренировки

Силовые тренировки — это самый эффективный способ остановить потерю мышц, укрепить кости и улучшить метаболизм. Начните с легких весов и постепенно повышайте нагрузку. Выполняйте комплексные упражнения, такие как приседания, становая тяга и жим лежа, чтобы задействовать несколько групп мышц одновременно.

Употребляйте белок

С возрастом потребность в белке возрастает, поскольку он важен для сохранения мышечной массы. Включайте в рацион нежирные источники белка: курицу, рыбу, бобы, тофу и молочные продукты. Кроме того, старайтесь получать белок с каждым приемом пищи для лучшего восстановления мышц.

Пейте воду

Гидратация важна для здоровья мышц, ведь обезвоживание вызывает судороги и слабость. Пейте достаточно воды, травяные чаи и напитки с электролитами в течение дня. Они помогут при интенсивных тренировках для поддержания мышечной функции.

Поддерживайте гибкость

Растяжка помогает предотвратить травмы и сохранить подвижность. Добавляйте в распорядок йогу или пилатес для улучшения гибкости и баланса. Кроме того, упражнения на растяжение после тренировок уменьшают напряжение мышц, а потому уделяйте этому несколько минут ежедневно для поддержания активности.

Будьте последовательными

Старайтесь заниматься спортом каждую неделю: 150 минут умеренной активности или 75 минут интенсивной. Это поддерживает мышечную массу, сердечно-сосудистое здоровье и общее самочувствие. Ваша главная задача — найти такой вид активности, который вам нравится, и придерживаться его.

Высыпайтесь

Сон от 7 до 9 часов ежесуточно помогает мышцам восстанавливаться и расти. Придерживайтесь стабильного графика, создайте комфортную среду и снижайте стресс перед сном. Кроме того, медитация и глубокое дыхание могут улучшить качество отдыха.

Слушайте свое тело

Прислушивайтесь к своему телу, особенно если возникает боль. Отличайте обычный дискомфорт после тренировки от потенциально вредных ощущений. Если боль не проходит, обратитесь к специалисту и скорректируйте упражнения. Лучше заранее предотвратить травму, чем потом лечиться и восстанавливаться.

