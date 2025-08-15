7 советов, как сделать протеиновый коктейль эффективным для похудения

Многие считают протеиновые коктейли идеальным помощником в борьбе с лишним весом, но правильный результат зависит не только от выбора порошка. Важно знать, как сочетать ингредиенты, чтобы напиток был не просто вкусным, но и питательным и сытным.

Небольшие изменения в рецептуре могут превратить обычный смузи в эффективный инструмент для ускорения метаболизма и уменьшения тяги к перекусам. Эксперты делятся с eatthis.com проверенными советами, которые помогут сделать ваш коктейль настоящим союзником в процессе похудения.

1. Выберите белок, который соответствует именно вашей цели

Прежде чем покупать порошок, определите, чего вы хотите достичь. Вы планируете сбросить несколько килограммов к важному событию? Хотите изменить отношение к еде? Или, возможно, возвращаетесь к тренировкам после перерыва?

Диетолог Мика Моррис подчеркивает: белковые добавки должны соответствовать вашему образу жизни. Например, казеин усваивается медленно, обеспечивая длительное чувство сытости, а сывороточный протеин – наоборот, быстро попадает в кровь и подходит для восстановления после тренировки.

"Некоторые порошки содержат много углеводов и предназначены для набора веса, другие – низкоуглеводные, для снижения массы тела. Есть и промежуточные варианты, которые заменяют один прием пищи. Главное – покупать белок, имея в виду собственную цель", – объясняет она.

2. Используйте замороженные ягоды

Многим людям сложно похудеть из-за постоянной нехватки времени. Тренер по снижению веса Стефани Мансур советует заменять свежие ягоды на замороженные, чтобы экономить минуты утром.

Сочетание ягод с молоком, водой и порцией протеина – это быстрый и питательный завтрак, который ускоряет метаболизм и обеспечивает сытость на несколько часов.

"Начать день со смузи вместо варки яиц или даже разогрева овсянки можно буквально за 30 секунд", – говорит Мансур.

3. Не бойтесь менять рецепты

Со временем даже самый любимый вкус может надоесть. Эксперт по здоровому образу жизни Эмили Перц советует периодически менять ингредиенты, чтобы не потерять интерес и не сорваться с плана питания.

Ее идеи:

Тахини вместо орехов или семян – дает насыщенный вкус и 3-4 г белка на столовую ложку.

Киноа вместо порошка – одна чашка содержит около 8 г белка и 5 г клетчатки, а также имеет низкий гликемический индекс.

Какао-крупка – добавляет текстуру и 3-4 г белка на 28 г продукта.

4. Добавляйте полезные жиры и клетчатку

Хотя слово "жир" часто пугает худеющих, Серена Пун, шеф-повар и диетолог, уверяет: небольшое количество здоровых жиров только улучшит результат. Она рекомендует авокадо, ореховое масло или кокосовое масло.

Также не стоит забывать о клетчатке: добавьте в блендер немного шпината, капусты или других овощей. Это улучшит пищеварение и поможет избежать вздутия. "Но избыток сырых овощей может быть тяжелым для желудка, поэтому экспериментируйте с количеством", – советует Пун.

5. Готовьте коктейли со вкусом, который любите

Если вы хотите уменьшить тягу к сладкому, не обязательно полностью отказываться от любимых десертных ароматов.

"Хотите горячего шоколада, тыквенного латте или кофейного мороженого? Это можно воспроизвести в протеиновом коктейле", – говорит Моррис. Используйте ароматизаторы, разные виды белка, а иногда даже делайте напиток горячим – разнообразие поможет держать мотивацию.

6. Избегайте порошков с избытком сахара

Не все протеиновые коктейли одинаково полезны. Серена Пун советует внимательно читать этикетки и избегать продуктов с более 5-10 г сахара, большим количеством обработанных ингредиентов или неизвестными химическими названиями. Стоит покупать продукцию только проверенных брендов, которые работают с чистым сырьем.

7. Экспериментируйте с основой напитка

То, с чем вы смешиваете порошок, влияет на вкус, консистенцию и калорийность коктейля.

Молоко с кешью – нежное и кремовое, с полезными жирами.

Несладкое миндальное молоко – низкокалорийный вариант.

Кокосовое молоко – идеальное для тропических вкусов с ананасом или манго.

"Использование чего-то большего, чем вода, делает напиток более сытным и помогает дольше оставаться без перекусов", – отмечает Моррис.

