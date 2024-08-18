7 советов, которые помогут избавиться от лишнего веса
Здоровый образ жизни – залог нормального самочувствия, поддержания общего здоровья и долголетия. Кроме того, люди, активно занимающиеся спортом и придирчиво относиться к составлению собственного рациона, избегая вредных продуктов и не качественных, выглядят значительно лучше тех, кто этого не делает.
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Отслеживайте успехи и трудности
Отслеживайте свой прогресс в календаре, отмечая дни, когда вы добились успеха и дни, не принесшие результата. Через месяц просмотрите записи, чтобы увидеть улучшение или закономерности. Такое простое обозначение дней тренировок может мотивировать и помочь не останавливаться на достигнутом.
Создайте собственную программу вознаграждений
Потеря и поддержание веса – это долгий процесс. Вознаграждайте себя за достижение небольших целей, выбирая не еду, а, например, массаж, уход за лицом или время с друзьями. Это поможет сберечь мотивацию.
Пейте воду в течение дня
Регулярное питье воды в течение дня помогает избежать лишних килограммов. Кроме того, вода способна на 30% ускорять метаболизм на 1 час после употребления.
Уменьшите употребление добавленного сахара
Уменьшение потребления добавленного сахара, в частности, в форме кукурузного сиропа. Это может помочь избежать таких проблем как ожирение, диабет 2 типа и распространенных сердечных заболеваний. Это также способствует поддержанию нормального уровня сахара в крови и инсулина, а также помогает поддерживать здоровый вес.
Обратите внимание на размер порции
Контроль порций и отслеживание употребления пищи эффективно помогают в похудении. Это позволит поддержать верный баланс калорий и макроэлементов. Для мониторинга и отслеживания потребления калорий, белков, углеводов и жиров можно загрузить специальные приложения, в частности Freshbit.
Поднимайте что-то тяжелое
Поднятие тяжестей не обязательно приведет к набору веса. Напротив, это может ускорить метаболизм и снизить процент жира, поскольку калории расходуются больше в последующие дни после тренировки. Регулярные тренировки с весом помогут увеличить мышечную массу, что также помогает бороться с лишним жиром.
Увеличьте потребление белка
Добавляйте больше белка в рацион, чтобы способствовать эффективному похудению. Белок помогает сохранять мышечную массу, ускоряет метаболизм и снижает потребность в частых перекусах. Потребляйте около 0,5 г белка на килограмм веса для наилучших результатов.
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