7 советов, которые помогут избавиться от лишнего веса

Здоровый образ жизни – залог нормального самочувствия, поддержания общего здоровья и долголетия. Кроме того, люди, активно занимающиеся спортом и придирчиво относиться к составлению собственного рациона, избегая вредных продуктов и не качественных, выглядят значительно лучше тех, кто этого не делает.

Как можно похудеть здоровым способом с помощью простых изменений в образе жизни? Об этом рассказали в Eat This, Not That !

Отслеживайте успехи и трудности

Отслеживайте свой прогресс в календаре, отмечая дни, когда вы добились успеха и дни, не принесшие результата. Через месяц просмотрите записи, чтобы увидеть улучшение или закономерности. Такое простое обозначение дней тренировок может мотивировать и помочь не останавливаться на достигнутом.

Создайте собственную программу вознаграждений

Потеря и поддержание веса – это долгий процесс. Вознаграждайте себя за достижение небольших целей, выбирая не еду, а, например, массаж, уход за лицом или время с друзьями. Это поможет сберечь мотивацию.

Пейте воду в течение дня

Регулярное питье воды в течение дня помогает избежать лишних килограммов. Кроме того, вода способна на 30% ускорять метаболизм на 1 час после употребления.

Уменьшите употребление добавленного сахара

Уменьшение потребления добавленного сахара, в частности, в форме кукурузного сиропа. Это может помочь избежать таких проблем как ожирение, диабет 2 типа и распространенных сердечных заболеваний. Это также способствует поддержанию нормального уровня сахара в крови и инсулина, а также помогает поддерживать здоровый вес.

Обратите внимание на размер порции

Контроль порций и отслеживание употребления пищи эффективно помогают в похудении. Это позволит поддержать верный баланс калорий и макроэлементов. Для мониторинга и отслеживания потребления калорий, белков, углеводов и жиров можно загрузить специальные приложения, в частности Freshbit.

Поднимайте что-то тяжелое

Поднятие тяжестей не обязательно приведет к набору веса. Напротив, это может ускорить метаболизм и снизить процент жира, поскольку калории расходуются больше в последующие дни после тренировки. Регулярные тренировки с весом помогут увеличить мышечную массу, что также помогает бороться с лишним жиром.

Увеличьте потребление белка

Добавляйте больше белка в рацион, чтобы способствовать эффективному похудению. Белок помогает сохранять мышечную массу, ускоряет метаболизм и снижает потребность в частых перекусах. Потребляйте около 0,5 г белка на килограмм веса для наилучших результатов.

