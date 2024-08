Долгая дорога к похудению: сколько времени понадобится для потери веса

Путешествие для похудения похоже на полет, во время которого вы можете испытывать турбулентность, однако конечная цель этого точно стоит. Во время таких периодов нестабильности вы хотите увидеть быстрые изменения и считать, что вы делаете что-то не так.

Однако важно помнить, что результат зависит от сокращения калорий и ваших целей, а потому соблюдайте здоровые привычки и оставайтесь верными своим планам. Как быстро похудеть и что вам следует учитывать во время этого процесса, рассказали в Eat This, Not That.

Когда становятся заметны первые результаты?

Чтобы добиться существенной потери веса, сначала определите, сколько килограммов вы хотите сбросить. С медицинской точки зрения потеря от 5% до 8% массы тела может улучшить биомаркеры и общее состояние здоровья. Обычно уменьшение потребления калорий на 500–800 калорий в день приводит к потере 0,5–1 кг в неделю. Кроме того, сочетание физической активности и хорошего сна может ускорить этот процесс. Однако, будьте терпеливы из-за возможной задержки воды в организме.

Факторы, влияющие на уменьшение веса

Пейте больше воды. Выпивайте 500 мл воды перед завтраком, чтобы ускорить похудение и уменьшить аппетит.

Избегайте задержки воды. Откажитесь от рафинированных углеводов и сахара, выбирая клетчатку и нежирные белки для облегчения природного диуреза.

Выполняйте физические упражнения. Регулярные тренировки сжигают калории, ускоряют метаболизм и помогают наращивать мышцы.

Создайте недостаток калорий. Сжигайте больше калорий, чем употребляете, чтобы терять вес.

Что худеет в первую очередь?

Конкретной зоны для заметной потери веса нет, однако часто люди ощущают уменьшение отека именно в области живота. Жир также задерживает воду в теле, что может объяснить, почему одежда становится свободной в зоне талии.

