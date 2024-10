7 советов, которые помогут избавиться от жира после 50 лет

Для улучшения вида и самочувствия уделите своему телу должное внимание. В частности, придерживайтесь здорового образа жизни с правильной диетой и регулярными физическими упражнениями, чтобы поддерживать нормальный вес и оставаться в форме, особенно с возрастом.

Не считая того, даже если после менопаузы дамы склонны к скоплению жира в области талии, есть действенные способы для его уменьшения. В Eat This Not That рассказали, что именно положительно влияет на качество жизни и помогает избавляться от жира после 50 лет.

Употребление протеина

Для уменьшения жира на животе важно потреблять достаточное количество белка, который помогает поддерживать мышцы во время похудения. Чтобы достичь лучших результатов, выбирайте белковые продукты, которые имеют низкую калорийность и меньше жира. Включайте в рацион греческий йогурт, бобы, яйца, киноа, тунец, лосось, тофу, грецкие орехи и чечевицу.

Баланс силовых и опорных тренировок

Регулярные физические упражнения, в частности силовые тренировки, являются ключевыми для уменьшения жира на животе. Исследования показывают, что мужчины, ежедневно выполняющие 20-минутные тренировки с отягощениями, имеют меньшую вероятность увеличения жира на животе с возрастом. Поэтому важно включить силовые тренировки с сопротивлением в ваш фитнес-режим для эффективного контроля веса.

Сжигание и создание дефицита калорий

Для снижения жира на животе после 50 лет попробуйте сжечь больше калорий, чем потребляете. Комбинируйте силовые тренировки со сбалансированным питанием, чтобы создать дефицит калорий. Для эффективного похудения стремитесь к дефициту около 500 калорий в день. Это позволит вам потерять примерно один килограмм в неделю.

Пить много воды

Вода – это бескалорийный напиток, который помогает контролировать аппетит и может способствовать похудению. Исследования подтверждают, что увеличение потребления воды помогает избавиться от лишнего жира. Попытайтесь добавить немного розовой гималайской соли в воду для улучшения вкуса и потенциальной пользы для сна.

Голодание

Выберите определенное время в день или недели для приема пищи, а в остальное время воздерживайтесь от нее. Это может помочь контролировать потребление калорий и улучшить результаты. Но помните, что важно прислушиваться к своему телу и его потребностям.

Ледяные ванны и сауны

Попробуйте начать день с холодного душа или ледяной ванны. Это улучшит настроение, кровообращение и иммунитет, а также поможет сжечь жир, сделав вас более активными. Посещение сауны также приносит пользу, ведь потоотделение во время сеанса способствует потере жира. Таким образом, оба метода являются отличными способами поддержать свое здоровье.

Консультация у профессионалов

Если возникают сомнения, проконсультируйтесь с профессионалом. Специалист должен помочь вам разработать индивидуальный план тренировок, соответствующий вашим потребностям. Кроме того, сотрудничество с тренером обеспечит ответственность и поддержку, что будет способствовать достижению ваших целей.

