7 советов, которые помогут проснуться с плоским животом

Чтобы достичь плоского живота, особенно важны быстрые результаты, которые поддерживают мотивацию и уверенность в себе. Если вы хотите уменьшить объем талии, а также тратить утром меньше времени на поиск наряда, вам следует сделать некоторые вещи перед сном.

Какие здоровые изменения сегодня помогут улучшить ваше завтра и что стоит сделать вечером, чтобы на утро проснуться худее? Об этом рассказали в Eat This, Not That.

Выполните простое и эффективное упражнение

Это упражнение для всего тела можно сделать всего за 8 минут. После чего вы почувствуете, что ваш корпус стал жестче. Кроме того, через некоторое время после выполнения вы заметите более стройный вид и снижение веса.

Для выполнения упражнения, встаньте прямо, держа ноги на ширине плеч, а гантели за плечи, ладонями друг к другу. Приседайте, пока бедра не станут параллельными полу. Резко вытяните ноги и поднимите гантели над головой. Остановитесь, а затем опустите гантели обратно.

Повторяйте, пока не устанете, сделайте короткую паузу, а затем продолжайте до 8 минут. Начните медленно и постепенно увеличивайте количество повторений или вес гантелей.

Примите душ перед сном

Принятие прохладного душа перед сном помогает быстрее заснуть, поскольку вода охлаждает тело и улучшает качество сна. Это также снижает уровень кортизола, гормона стресса и стимулирует бурый жир, который помогает сжигать больше калорий.

Позавтракайте овсянкой

Приготовьте овсянку, добавьте в нее черный шоколад, ягоды, орехи и немного корицы. Эти ингредиенты способствуют выработке бутирата, который уменьшает воспаление и улучшает инсулиновую чувствительность. Это поможет уменьшить вздутие и поддерживать плоский живот.

Перестаньте есть еду на вынос

Опасно есть блюда с высоким содержанием натрия, как, например, некоторые виды китайской и мексиканской пищи. Высокий натрий может вызвать отеки и тошноту, а потому обращайте внимание на состав блюд и выбирайте варианты с меньшим содержанием соли.

Проверьте здоровье своих десен

Жевательная резинка без сахара может вызвать вздутие живота из-за сорбитола, который плохо переваривается и способствует брожению в кишечнике. Также жевание резинки может усиливать чувство голода. Ограничьте употребление жевательной резинки, используя ее только при необходимости.

Перестаньте есть энергетические батончики

Энергетические батончики часто содержат сыворотку и сою, что может вызвать вздутие живота и провоцировать набор веса из-за обработанных ингредиентов. Многие из них имеют высокую калорийность и часто могут позиционироваться как здоровые, хотя на самом деле могут быть похожи на конфеты. Чтобы достичь плоского живота, сократите потребление таких батончиков.

Откажитесь от сладкого йогурта

Йогурты часто содержат много добавленного сахара, что может способствовать развитию плохих бактерий в кишечнике. Также лактоза, природный сахар молочных продуктов, может вызвать вздутие живота у многих людей, а потому выбирайте йогурты, содержащие не более 8 граммов сахара.

