7 советов от знаменитостей, которые помогли им избавиться от прыщей

Многие знаменитости, как и большинство людей на планете, сталкиваются с проблемами кожи, которые полностью не может скрыть даже самый лучший макияж. Чтобы избавиться от такой неэстетической проблемы, они часто используют простые средства или продукты, которые можно найти просто в холодильнике и приготовить самостоятельно.

Поскольку эти методы могут быть доступны и эффективны для каждого, они имеют право на существование. Что именно используют звезды и что может помочь вам, рассказали в Eat This, Not That.

Виктория Бекхэм

Для улучшения состояния кожи попробуйте добавить лосось в свой рацион, как это делает Виктория Бекхэм. Употребляйте его на завтрак, обед или ужин - в запеченном виде или на тосте с авокадо. Это поможет разгладить кожу благодаря полезным жирным кислотам.

Гвинет Пэлтроу

Для голливудской актрисы регулярные кардиотренировки не только поддерживают здоровье сердца, но и улучшают состояние кожи, улучшая кровообращение. Это способствует детоксикации, выравнивает тон и придает коже свежий вид. Таким образом, такой подход может помочь избежать появления прыщей.

Камерон Диаз

Фастфуд, содержащий простые сахара, белую муку и пустые углеводы, может вызывать проблемы с кожей, как это произошло с Камерон, у которой кожа улучшилась после отказа от чизбургеров и картофеля фри. Тем не менее важно помнить, что потребление жирного фастфуда может негативно повлиять не только на кожу, но и на общее состояние здоровья.

Джессика Альба

Чтобы улучшить состояние кожи, Джессика Альба ест много фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов. Кроме того, она уменьшила потребление сахара и обработанных продуктов, поскольку отказ от этих продуктов помогает контролировать здоровый вид кожи.

Кендалл Дженнер

Чтобы бороться с прыщами без затрат на дорогостоящие процедуры, попробуйте самодельную маску от Кендалл Дженнер. Смешайте 1 чайную ложку пищевой соды, 0.5 чайной ложки лимонного сока и 1 чайную ложку меда и нанесите смесь на проблемные участки кожи. Пищевая сода поглощает жир, лимонный сок отшелушивает мертвые клетки, а мед успокаивает и заживляет кожу.

Рианна

Рианна в интервью для Cosmopolitan поделилась, что для того, чтобы избежать плохих фото, когда ее кожа выглядит неидеально, она прекращает употребление алкоголя и пьет больше воды. Также она использует губную помаду, чтобы отвлечь внимание от недостатков.

Кэти Перри

Кэти Перри, бывший амбассадор Proactiv, продолжает использовать эксфолианты и тоники этого бренда для очищения пор. Она также применяет масло виноградных косточек, как увлажнитель и очищающее масло Shu Uemura для снятия макияжа.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как избавиться от прыщей и воспаления, если вы используете медицинские маски.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.