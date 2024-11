7 способов, которые помогут снизить высокий уровень кортизола

Кортизол, известный как гормон стресса, вырабатывается организмом естественным образом, помогая контролировать уровень сахара в крови, артериальное давление и метаболизм. Чтобы снизить его уровень, избежать стресса и набора веса, учитывайте внутренние и внешние факторы, такие как физический и психологический стресс.

В Eat This, Not That поделились простыми методами, которые помогут вам уменьшить уровень кортизола и улучшить общее состояние здоровья. Помните, что самый высокий уровень кортизола наблюдается утром, а вечером он достигает минимума.

Не употребляйте сахар утром

Многие привыкли выбирать на завтрак что-то простое и сладкое, вроде булочек или пирожных к кофе. Однако, такие продукты содержат простые углеводы, которые быстро повышают уровень сахара в крови. Это может привести к резким колебаниям сахара, что, в свою очередь, повышает уровень кортизола, гормона, способствующего накоплению жира в животе. Поэтому, поскольку такие колебания не только создают стресс для организма, но и могут мешать похудению из-за воспаления, лучше выбрать более здоровые альтернативы.

Добавьте 20 граммов белка в каждый прием пищи

Попробуйте включить в пищу 20 граммов белка, сочетая его с небольшими порциями полезных углеводов с высоким содержанием клетчатки. Это поможет стабилизировать уровень сахара в крови и избежать энергетических спадов. Вы можете получить достаточное количество белка из 85 граммов рыбы или куриной грудки, одной чашки греческого йогурта или 170 граммов легкого тофу.

Перед обедом, поставьте ноги на стену на 10 минут

Попробуйте положить ноги на стену перед обедом - это простой способ снизить стресс и уровень кортизола. Лежа с закрытыми глазами в позиции, напоминающей латинскую букву "L", вы сможете расслабиться, уменьшить стресс и улучшить контроль уровня сахара в крови. Для лучшего эффекта делайте глубокие вдохи в течение 10 минут.

Напевайте в душе

Жужжание под душем активирует парасимпатическую нервную систему, что способствует расслаблению и прекрасно успокаивает. Кроме того, такое напевание может снизить частоту сердечных сокращений, тревогу и уровень кортизола. Сделайте это своей привычкой, чтобы улучшить свое самочувствие.

Добавьте в блюда продукты, содержащие магний

Магний помогает уменьшить реакцию организма на стресс, что улучшает качество сна, снижает тревожность и уровень кортизола. Добавьте в рацион больше продуктов, богатых этим минералом, а именно: тыквенные семечки, семена чиа, миндаль, шпинат, кешью, овес, фасоль, арахис и соевое молоко.

Используйте маску для глаз во время сна

Свет, даже в темной комнате, может мешать вашему сну и повышать уровень кортизола. Закрыв глаза, вы не полностью защищаетесь от света, именно поэтому маска поможет создать идеальные условия для сна. Этот простой шаг может значительно улучшить качество вашего отдыха.

Употребляйте ашваганду

Для снижения уровня кортизола попробуйте ашваганду - адаптоген, помогающий контролировать стресс. Она расслабляет тело, улучшает сон и память, а также снижает воспаление и уровень сахара в крови.

