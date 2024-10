Тренировки, борющиеся со стрессом: как улучшить самочувствие и привести тело в форму

Если вы хотите улучшить свое ментальное состояние, вам стоит рассмотреть вариант добавить в свое расписание больше физической нагрузки. Ведь именно занятия спортом улучшает физическое и психическое здоровье, а также помогает снять стресс.

В частности, бокс, благодаря высокой интенсивности и разнообразию упражнений, привлекает много мышц, благодаря чему улучшает здоровье сердца, способствует потере веса и нормализует сон. Возьмите боксерские перчатки и попробуйте выполнить упражнения от Eat This, Not That, которые помогут вам бороться со стрессом.

Снижает артериальное давление

Занятия боксом в формате HIIT могут существенно снизить артериальное давление у людей с избыточным весом. Они более эффективны, чем менее интенсивные тренировки, такие как ходьба. Кроме того, регулярные тренировки помогают поддерживать артериальное давление на здоровом уровне, что важно для управления стрессом.

Высвобождает эндорфины

Отрабатывание ударов по груши может существенно улучшить ваше настроение. Такое действие высвобождает эндорфины, которые уменьшают стресс, что в свою очередь, повышают уровень дофамина, что способствует ощущению счастья.

Улучшает сон

Занятия боксом повышает уровень эндорфинов, что способствует выработке дофамина, что улучшает сон. Эти гормоны помогают снизить стресс, что положительно влияет на качество ночного отдыха. Придерживаясь правильной гигиены сна, вы проснетесь отдохнувшими и будете сохранять это ощущение в течение дня. Помните, что достаточный сон является ключом к вашему общему самочувствию.

Придает сил

Бокс помогает увеличить мышечную силу, тренируя не только руки, но и ноги. Кроме того, постоянные быстрые движения задействуют мышцы нижней части тела во время тренировок. Это укрепляет физическую силу и уверенность, что положительно влияет на психическое здоровье. Таким образом, регулярные занятия боксом способствуют общему благополучию вашего тела и ума.

