Прогулка, которая борется со стрессом: о чем говорит наука

Знали ли вы, что регулярные прогулки могут помочь улучшить настроение и уменьшить риск появления депрессии? Некоторые исследования показывают, что один час ходьбы в день снижает депрессивные симптомы на 26%, а прогулки на сознательном воздухе способствуют креативности, улучшают память и ясность ума.

Кроме того, исследование, опубликованное в научном журнале Medicine & Science in Sports & Exercise, подтвердило, что утренние прогулки могут быть еще эффективнее, ведь 10 минут ходьбы в это время повышают энергию даже больше кофе. Почему даже 30 минут на улице может быть достаточно и где гулять, чтобы получить больше пользы для здоровья, рассказали в Eat This, Not That.

Идите на работу пешком

Возвращение в офис может быть стрессовым, но если это возможно, попробуйте прибыть на работу пешком или на велосипеде. Исследование показало, что такая активность улучшает психическое здоровье и общее самочувствие, а также снижает стресс и повышает концентрацию. Таким образом, чем больше вы используете активные способы передвижения, тем лучше вы себя чувствуете.

Прогулка на природе

Исследования показывают, что пребывание на природе эффективно улучшает психическое здоровье. Даже 10 минут на природе могут уменьшить стресс, поскольку звуки воды и птиц способствуют положительным эмоциям и снижению стресса. Попробуйте ежедневно посещать парк или заповедник, чтобы улучшить ваше настроение.

Прогулка у воды

Если у вас есть возможность, попробуйте гулять вдоль пляжа или водоема, а не только в городской местности. Прогулки у воды могут значительно улучшить ваше самочувствие и настроение, поскольку голубое пространство имеет большее положительное влияние, чем обычные прогулки в городе.

Гуляйте в хорошем настроении

Во время следующей прогулки думайте положительно о людях, которых вы встречаете. Попробуйте представить, что желаете им счастья или задумайтесь о том, как все мы связаны. Это поможет уменьшить тревожность и повысить ваше собственное счастье. Используйте эту простую стратегию, чтобы улучшить свое эмоциональное состояние и ощущение социального взаимодействия.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие советы помогут извлечь больше пользы от ходьбы.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.