7 способов реорганизовать место с продуктами, чтобы ускорить процесс похудения

Правильная организация места хранения продуктов может существенно повлиять на ваш прогресс в похудении. От разумного расположения полезной пищи на видном месте до очищения пространства от лишнего – эти небольшие изменения помогут создать комфортную среду для достижения ваших целей.

Организация хранения продуктов поможет вам облегчить путь здоровому питанию. Издание eatthis.com опубликовало советы, которые помогут правильно наполнить ваш амбар полезными продуктами.

Ставьте полезное на передний план

Как только купили пакетики с чечевицей, макароны из нута или органический овес? Разместите их в первых рядах! То, что вы видите первым, скорее всего, окажется у вас на тарелке. Вместо того чтобы тянуться к сладости, лучше схватите полезные продукты, которые всегда на виду.

Прячьте вредные перекусы подальше

Если все же купили пакет чипсов или печенья на случай гостей, храните их в труднодоступных местах, например, на верхних полках амбара. Диетолог Марисса Черчиари советует прятать вредные закуски подальше от глаз: "Лучше держать дома только те продукты, которые не вызывают неконтролируемых перекусов. Если это вредная еда, не торопитесь покупать снова, оставив ее на полке в магазине на время".

Создайте кофейную зону

Если вы любите кофе, организуйте специальное "кофейное мицсе". Дизайнер Дженнифер Маркус советует повесить кружки на крючках под шкафом и держать у кофеварки контейнер с подсластителем. Это поможет сделать вашу кофейную рутину более приятной, а также ускорить метаболизм, благодаря чему похудение станет быстрее.

Используйте прозрачные контейнеры

"Извлеките продукты из коробок и положите их в прозрачные контейнеры одинакового размера", - советует Маркус. Это не только сэкономит пространство, но позволит быстро увидеть, когда нужно пополнить запасы полезных продуктов. Чтобы не забыть, что внутри контейнеров, можно приклеить этикетки с названиями продуктов прямо на банки.

Упорядочьте специи

Карена Доун и Катрина Ходжсон из Tone It Up рекомендуют организовать специи по цвету или в алфавитном порядке: "Это действительно полезно! Когда специи легко найти, вы чаще используете их для улучшения вкуса блюд полезным образом, а не добавляете калорийные соусы".

Порционное хранение

Замените большие упаковки продуктов на порционные. Исследования показывают, что меньшие порции помогают избежать переедания. Например, люди, получавшие маленькие порции крекеров, ели на 20% меньше, чем у тех, кто имел большие пакеты. Разделите закуски на порции заранее, чтобы контролировать количество потребленного.

Избавьтесь от ненужного

Остатки старых вещей, таких как формочки для печенья или ненужный текстиль, занимают простор и создают хаос. Специалист по фитнесу Лиза Авеллино советует: "Держите кухню чистой и свежей. Во время стресса мы склонны делать импульсивные решения, поэтому создайте простор, вдохновляющий здоровый выбор".

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