7 удивительных вещей, которые случаются, когда вы отказываетесь от фастфуда

Ни для кого не секрет, что фастфуд хоть и вкусен, но в общем-то не полезен. На самом деле, влияние фаст-фуда на организм гораздо шире, чем просто увеличение талии.

Ученые обнаружили, что диета с высоким содержанием вредных жиров, натрия и сахара, которые преобладают в фастфуде, оказывает негативное влияние на мозг, кости и настроение. Так что же произойдет, если полностью отказаться от фаст-фуда? Об этом сообщает издание eatthis.com.

Следует полностью исключить фастфуд из своего рациона. Тогда вы заметите семь изменений в своем организме, когда перестанете есть фастфуд.

Ваши джинсы будут сидеть лучше

Фастфуд содержит множество натрия, и вы можете легко превысить суточную норму, съев всего одну порцию. Например, Double Quarter Pounder с сыром и средней порцией картофеля фри в McDonald's имеет 1630 миллиграммов натрия, а 8-дюймовый сэндвич Chicken Mesquite у Quiznos – 2230 миллиграммов. Рекомендация Американской кардиологической ассоциации – не более 2300 мг натрия в день, с идеальной нормой до 1500 мг. Ваш организм реагирует на избыток соли, удерживая воду, чтобы поддерживать баланс натрия, что приводит к вздутию живота. Откажитесь от фаст-фуда, и вы заметите, как вздутие исчезает, а ваши джинсы сидят лучше.

Вы снижаете риск сердечных заболеваний

Согласно исследованию в журнале Circulation, потребление фастфуда более двух раз в неделю повышает риск сердечных заболеваний в 1,5 раза по сравнению с теми, кто ест его редко или вообще не ест. Высокое содержание жира и натрия в фастфуде является причиной этого. Если бы американцы уменьшили потребление натрия, это могло бы предотвратить 120 000 случаев сердечных заболеваний, 66 000 инсультов и 99 000 сердечных приступов ежегодно, согласно British Medical Journal.

Вы улучшаете память и обучаемость

Годы употребления жареной пищи в ресторанах фастфуда отрицательно влияют на ваше тело. Исследование, опубликованное в журнале Brain, Behavior, and Immunity, показало, что мыши, которые ели вредную пищу, утрачивали память и когнитивные способности всего через неделю. Эти эффекты также касаются людей. Исследователи из Орегонского университета здравоохранения и науки обнаружили, что высокий уровень трансжиров в крови уменьшает объем серого вещества в мозге, заменяя полезные жиры в мембранах и ухудшая функционирование мозга. Следовательно, фастфуд может действительно навредить вашему мозгу.

Ваше настроение улучшается

Исследование, опубликованное в журнале Public Health Nutrition, показало, что потребление фастфуда связано с более высоким уровнем депрессии, и риск возрастает с количеством съеденного фастфуда. Другое исследование, опубликованное в Brain, Behavior, and Immunity, выявило, что женщины, употреблявшие много продуктов, вызывающих воспаление, таких как безалкогольные напитки, рафинированные углеводы, красное мясо и маргарин, имели на 41% более высокий риск депрессии в течение 12 лет по сравнению с теми, кто ел диету, богатую полезными жирами, овощами, кофе и вином. Поэтому, хотя черный кофе из McCafe может быть исключением, большинство продуктов фастфуда лишь усугубляют настроение.

Вы уменьшаете риск диабета

Диета с высоким содержанием насыщенных жиров и трансжиров, которыми богат фаст-фуд, может привести к инсулинорезистентности, состоянию, при котором организм выделяет все больше сахара в кровь. С течением времени это может привести к увеличению веса и значительному повышению риска диабета 2 типа. Исследование, опубликованное в The Lancet, показало, что регулярное употребление фаст-фуда удваивает ваши шансы на развитие инсулинорезистентности.

Вы получаете более крепкие кости

Чрезмерно соленый картофель фри может иметь долгосрочные отрицательные последствия. Исследователи Университета Стоуни-Брук обнаружили, что чрезмерное потребление соли связано с высоким кровяным давлением, инсультами и снижением функции почек. Кроме того, натрий конкурирует с кальцием в вашем организме, что влияет на ваши кости. Чем больше натрия вы употребляете, тем больше кальция ваш организм теряет с мочой, что приводит к деминерализации костей и уменьшению их массы, повышая риск остеопороза и переломов. Отказ от фастфуда поможет укрепить ваши кости.

У вас больше энергии

Фастфуд содержит много сахара, часто скрывающегося в неожиданных пунктах меню. К примеру, куриный салат с яблоком содержит 23 грамма сахара, хотя салат кажется здоровым выбором. Употребление большого количества рафинированного сахара и простых углеводов вызывает выделение инсулина, чтобы снизить уровень сахара в крови. Поскольку фастфуд не содержит достаточно сложных углеводов для продолжительной энергии, уровень сахара в крови быстро падает после еды, оставляя вас уставшими. Отказ от фастфуда поможет почувствовать себя лучше, избежав сонливости и внезапных спадов энергии.

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