7 упражнений на тренажере, которые быстро сжигают калории. Видео

Чтобы быстрее похудеть, замените большинство упражнений на тренажерах на занятия со свободными весами или собственным весом, которые лучше активируют мышцы. Тренажеры часто фиксируют движения, ограничивая естественную амплитуду, что снижает фактическую эффективность от тренировки.

Вместо этого используйте тренажеры, которые задействуют все тело и способствуют сжиганию жира. Какие упражнения на тренажерах способны конкурировать с силовой тренировкой, предоставляя реальные результаты, рассказали в Eat This, Not That.

Толчки саней на беговой дорожке

Спринты с толчками санок прекрасно прокачивают ягодицы, однако не все залы имеют нужное оборудование. Альтернативой может стать выключенная беговая дорожка. Для этого, держитесь за ручки и толкайте полотно ногами назад. Это нагружает заднюю цепь — ягодицы, подколенные сухожилия и другие мышцы. Такое упражнение помогает улучшить силу и выносливость.

Перевернутые ряды машины Смита

Ряды идеально подходят для укрепления мышц спины, улучшения осанки и сжигания калорий. Тренажер Смита позволяет регулировать высоту грифа, делая упражнение проще или сложнее, в зависимости от ваших целей, а также отслеживать прогресс. Для этого возьмитесь за гриф снизу, подтянитесь к нему, касаясь грудью. Лопатки сведите вместе, а тело держите прямо, как доску.

Велотренажер Airdyne\

Велосипед Airdyne сочетает работу рук и ног, обеспечивая кардиотренировку для всего тела. Он эффективно способствует сжиганию жира и повышению выносливости. Тренируйтесь равномерно в течение 20-30 минут или выбирайте интервалы: 15-30 секунд интенсива с отдыхом между подходами. Такой подход подходит для быстрого результата и укрепления сердечно-сосудистой системы.

Интервальные тренировки на гребном тренажере

Гребной тренажер — это эффективный инструмент для сжигания калорий и тренировки всего тела. Во время упражнения важно работать как с верхней, так и с нижней частью тела. Для этого садитесь прямо, держите грудь приподнятой, а поясницу ровной. Начните с полного разгибания ног и двигайтесь вперед, затем вернитесь и повторите.

Тяга, сидя на тренажере с нижним блоком

Кабельный тренажер обеспечивает постоянное напряжение во время упражнений, что отличает его от свободных весов. Начинайте движение, сжимая лопатки вместе, и гребите, касаясь штанги к груди. Избегайте наклона назад, чтобы не нагружать поясницу. Для лучшей работы спины используйте широкий хват, а для больших нагрузок на руки — узкий.

Тяга между ногами

Для укрепления ягодиц и подколенных сухожилий выполняйте растяжение, что также помогает правильно сгибать бедра и защищать спину. Станьте лицом к кабельной машине, установите самую низкую высоту и возьмите веревку между ногами. Сохраняя нейтральную спину и прямые локти, наклонитесь, пока туловище не станет параллельным к полу, слегка согнув колени. Затем вытяните бедра и выпрямитесь.

Тяга верхнего блока

Если не удается выполнить подтягивания с собственным весом, попробуйте тренажер для растяжения. Это позволит постепенно увеличивать силу и в конечном итоге перейти к подтягиваниям без помощи. Садитесь на тренажер, берите ручки на ширине плеч, держите спину ровно, сводите лопатки и тяните штангу к ключицам, не забывая держать грудь вверху.

