Похудение благодаря эллиптическому тренажеру: сколько должна длиться тренировка

Эллиптические тренировки становятся все популярнее, ведь они щадят суставы и способствуют эффективному похудению. Однако, для достижения желаемых результатов важны продолжительность и интенсивность занятий.

Кроме того, если менять интенсивность работы на тренажере и контролировать свой рацион, вы сможете сжигать еще больше калорий. Какие преимущества эпилептического тренажера, как выполнять тренировку и кому она подойдет, рассказали в Eat This, Not That.

Преимущества эллиптического тренажера для похудения

Низкая перегрузка. Эллиптический тренажер обеспечивает плавное движение, уменьшая нагрузку на суставы. Таким образом, такая тренировка подходит для всех. Сжигание калорий. Активирует несколько групп мышц, что способствует большему сжиганию калорий, чем традиционные кардио. Универсальность. Большинство тренажеров имеют регулируемые уровни сопротивления и наклона для настройки интенсивности. Улучшение сердечно-сосудистой системы. Регулярная тренировка повышает выносливость сердца и общую физическую форму.

С какой скоростью нужно заниматься, чтобы ускорить похудение

Выберите темп эллиптических тренировок для похудения в соответствии со своим уровнем физической подготовки, возрастом и целями. В общем, ориентируйтесь на тренировки средней и высокой интенсивности.

Умеренная интенсивность. Поддерживайте равномерный темп, чтобы сохранить возможность общения, испытывая нагрузку. Это позволит вам тренироваться подольше, сжигая больше калорий. Высокая интенсивность. Добавляйте интервалы высокой интенсивности с периодами отдыха для увеличения расхода калорий и ускорения метаболизма. Чередуйте высокое сопротивление или скорость с восстановлением во избежание плато.

Программа тренировки

Разминка (5 минут). Подготовка мышц и сустав в удобном темпе.

Интервальный тренинг (20 минут):

Интервал 1 (5 мин): Увеличьте сопротивление и крутите педали на высокой интенсивности в течение 1 минуты.

Восстановление (2 мин): Уменьшите сопротивление и крутите педали в среднем темпе.

Интервал 2 (5 мин): повторите первый интервал.

Восстановление (2 мин): повторите этап восстановления.

Интервал 3 (5 мин): повторите первый интервал.

Охлаждение (3 мин): Снижайте сопротивление и крутите педали в легком темпе.

Охлаждение (5 минут). Завершите тренировку пятиминутным восстановлением, постепенно снижая темп. Это поможет вернуть пульс к нормальному уровню.

