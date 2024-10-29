Похудение благодаря эллиптическому тренажеру: сколько должна длиться тренировка
Эллиптические тренировки становятся все популярнее, ведь они щадят суставы и способствуют эффективному похудению. Однако, для достижения желаемых результатов важны продолжительность и интенсивность занятий.
Кроме того, если менять интенсивность работы на тренажере и контролировать свой рацион, вы сможете сжигать еще больше калорий. Какие преимущества эпилептического тренажера, как выполнять тренировку и кому она подойдет, рассказали в Eat This, Not That.
Преимущества эллиптического тренажера для похудения
- Низкая перегрузка. Эллиптический тренажер обеспечивает плавное движение, уменьшая нагрузку на суставы. Таким образом, такая тренировка подходит для всех.
- Сжигание калорий. Активирует несколько групп мышц, что способствует большему сжиганию калорий, чем традиционные кардио.
- Универсальность. Большинство тренажеров имеют регулируемые уровни сопротивления и наклона для настройки интенсивности.
- Улучшение сердечно-сосудистой системы. Регулярная тренировка повышает выносливость сердца и общую физическую форму.
С какой скоростью нужно заниматься, чтобы ускорить похудение
Выберите темп эллиптических тренировок для похудения в соответствии со своим уровнем физической подготовки, возрастом и целями. В общем, ориентируйтесь на тренировки средней и высокой интенсивности.
- Умеренная интенсивность. Поддерживайте равномерный темп, чтобы сохранить возможность общения, испытывая нагрузку. Это позволит вам тренироваться подольше, сжигая больше калорий.
- Высокая интенсивность. Добавляйте интервалы высокой интенсивности с периодами отдыха для увеличения расхода калорий и ускорения метаболизма. Чередуйте высокое сопротивление или скорость с восстановлением во избежание плато.
Программа тренировки
Разминка (5 минут). Подготовка мышц и сустав в удобном темпе.
Интервальный тренинг (20 минут):
- Интервал 1 (5 мин): Увеличьте сопротивление и крутите педали на высокой интенсивности в течение 1 минуты.
- Восстановление (2 мин): Уменьшите сопротивление и крутите педали в среднем темпе.
- Интервал 2 (5 мин): повторите первый интервал.
- Восстановление (2 мин): повторите этап восстановления.
- Интервал 3 (5 мин): повторите первый интервал.
- Охлаждение (3 мин): Снижайте сопротивление и крутите педали в легком темпе.
Охлаждение (5 минут). Завершите тренировку пятиминутным восстановлением, постепенно снижая темп. Это поможет вернуть пульс к нормальному уровню.
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