7 упражнений на уменьшение жира и наращивание мышц без оборудования

Сжигать жиры на животе и наращивать мышцы можно без оборудования и посещений тренажерного зала. Для этого следует соблюдать здоровую диету, правильный образ жизни и регулярные тренировки.

Какие упражнения могут стать незаменимым дополнением для вашей борьбы с лишним весом, улучшая силу в мышцах? В Eat This, Not That поделились 7 упражнениями, которые можно легко выполнять дома для максимальных результатов.

Отжим

Для сжигания жира и наращивания мышц попробуйте отжимать. Они укрепляют верхнюю часть тела, улучшают устойчивость и сжигают калории. Кроме того, упражнение способствует потере жира на животе, а также наращивает мышцы груди, плеч и трицепсов. Начните упражнение в планке, опускайтесь, сгибая локти и возвращайтесь в исходное положение, повторяя в течение 45 секунд.

Приседания

Приседания эффективны для уменьшения жира на животе и наращивания мышц без оборудования. Они укрепляют мышцы ног, улучшают стабильность и сжигают калории, помогая уменьшить жир на животе, а также наращивают квадрицепсы, подколенные сухожилия и ягодицы. Выполняйте приседания, стоя с расставленными ногами, сгибая колени и отводя бедра назад, держа спину прямой, а грудь приподнятой. Повторяйте в течение 45 секунд.

Скручивание

Это важное вращательное упражнение для мышц живота и брюшного пресса. Такое упражнение укрепляет корпус и эффективно уменьшает жир на животе. Чтобы проделать такое упражнение, сядьте на землю, сгибая колени, держа спину прямо, а пресс напряженным. Двигайте туловище влево и вправо, повторяя в течение 45 секунд.

Берпи

Берпи (бурпи) – это высокоинтенсивное упражнение, повышающее сжигание калорий, улучшающее сердечно-сосудистую систему и развивающее силу всего тела. Она активизирует метаболизм, способствуя уменьшению жира. Для выполнения бурпы встаньте на ширине плеч, присядьте, опуститесь в положение для отжима, прыгните назад, а затем вверх, повторяя в течение 45 секунд.

Высокие колени

Это интенсивное плиометрическое упражнение, активирующее основные мышцы, улучшающее баланс и координацию. Она эффективно способствует снижению жира на животе, особенно если включена в систему тренировки HIIT. Для выполнения станьте на ширине бедер, чередуя ноги, быстро поднимайте колени и ведите руки в противоположном направлении. Повторяйте в течение 45 секунд.

Альпинисты

Это высокоинтенсивное упражнение, активирующее мышцы пресса и бедра. Она укрепляет плечи, трицепсы и грудь в положении планки. Для выполнения встаньте в положении отжима, подтяните колени к груди, чередуя ноги быстрыми движениями в течение 45 секунд.

Выпады

Выпады отлично укрепляют ноги и ягодицы, улучшают баланс и координацию, а также способствуют увеличению общего сжигания калорий. Для выполнения станьте на ширину бедер, сделайте большой шаг вперед одной ногой, опуститесь, согнув оба колена и возвращайтесь в исходное положение, чередуя ноги в течение 45 секунд.

