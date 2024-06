Как избавиться от жира на лице: самые эффективные советы и режим

Если вы ставите своей целью избавиться от лишнего жира на лице, то легкого решения проблемы, к сожалению, не существует. Специалисты рекомендуют снизить общий вес, не сосредотачиваясь на одной части тела.

По словам экспертов, первыми шагами, которые вам нужно сделать, есть соблюдение диеты с низким содержанием калорий и увеличение количества физических упражнений. Ведь здоровое питание имеет решающее значение вместе с сочетанием аэробных и силовых тренировок для максимального сжигания калорий, говорится в материале издания Eat This Not That .

Следите за потреблением натрия

Диетологи обращают внимание на то, что нужно отслеживать, сколько натрия вы потребляете. Ведь содержащийся в соли натрий удерживает воду, и это может вызвать у людей ощущение отечности и раздутости и нередко эта отечность заметна на лице. Поэтому соблюдение диеты с низким содержанием натрия может помочь сделать ваше лицо меньше. В общем, рекомендовано, чтобы взрослые потребляли менее 2300 мг натрия в день.

Выберите еду, сжигающую жир, которую вы будете придерживаться

Кроме того, также важно помнить о том, что вы едите. Специалисты отмечают, что следует избегать продуктов с отрицательной калорийностью. "Это продукты, которые якобы сжигают больше калорий для переваривания, чем они действительно содержат, поэтому, потребляя их, вы буквально получаете отрицательные калории", – подчеркивают диетологи. Более вероятным является то, что эти виды пищи имеют очень мало калорий и высокое содержание воды, поэтому вы на самом деле не получаете отрицательных калорий из них, но вы также не значительно увеличиваете количество калорий в день.

Примеры "продуктов с отрицательной калорийностью" — морковь, сельдерей, морковь, арбуз, салат, огурцы и некоторые фрукты. Включение таких продуктов в свой рацион, а также соблюдение дефицита калорий и соблюдение последовательного плана диеты, состоящего преимущественно из продуктов растительного происхождения, может оказаться эффективным в потере жира по всему телу, включая жир на лице.

Сочетайте силовые тренировки и кардиотренировки

Как подчеркивает фитнес-эксперт Энтони Дж. Енг, еженедельно рекомендуется совмещать силовые тренировки с кардио, а не сосредотачиваться только на кардиотренировках.

"Выполняйте силовые тренировки два-три раза в неделю и кардиотренировку два-три раза в неделю. Ешьте здоровую пищу 80% времени, а остальные 20% можете тратить деньги", – предлагает он. Следуя этой процедуре, вы не только сожжете жир и калории, но и укрепите находящиеся под ними мышцы и в результате станете гораздо стройнее. В то же время он отмечает важность держаться подальше от "нездоровой пищи", содержащей обработанные ингредиенты, ведь эти опасные закуски не только добавят дополнительного жира, но и могут сделать ваше лицо одутловатым.

